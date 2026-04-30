Бишкектеги Ч. Айтматов атындагы орус драма театрынын май айы репертуары

Ч.Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театры 2026-жылдын май айына карата репертуарын жарыялады.
Мекеменин маалыматына караганда, анда көрүүчүлөргө бир катар кызыктуу спектаклдер тартууланат.
Анын ичинде:
- 2-майда — «Баба шанель»;
- 3-майда — «Апакем» («Мамуля»);
- 6-май — «Апа»;
- 7-май — «Апа»;
- 9-май — майрамдык концерт;
- 10-май — «Уч эже-сиңди»;
- 13-май — «Король. Дама. Валет»;
- 14-май — «Өрдөк уулоо»;
- 16-май — ABBA вместо sLOVE;
- 17-май — «Менин бактылуу фермам», «Мастер жана Маргарита»;
- 30-май — «Азоого чалма».
Белгилей кетсек, 9-майда өтө турган майрамдык концерт ачык асман алдында өтөт.