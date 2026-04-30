Бишкектеги Ч. Айтматов атындагы орус драма театрынын май айы репертуары

Ч.Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театры 2026-жылдын май айына карата репертуарын жарыялады.

Мекеменин маалыматына караганда, анда көрүүчүлөргө бир катар кызыктуу спектаклдер тартууланат.

Анын ичинде:

  • 2-майда — «Баба шанель»;
  • 3-майда — «Апакем» («Мамуля»);
  • 6-май — «Апа»;
  • 7-май — «Апа»;
  • 9-май — майрамдык концерт;
  • 10-май — «Уч эже-сиңди»;
  • 13-май — «Король. Дама. Валет»;
  • 14-май — «Өрдөк уулоо»;
  • 16-май — ABBA вместо sLOVE;
  • 17-май — «Менин бактылуу фермам», «Мастер жана Маргарита»;
  • 30-май — «Азоого чалма».

Белгилей кетсек, 9-майда өтө турган майрамдык концерт ачык асман алдында өтөт.
