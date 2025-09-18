Москвадагы ВДНХдагы «Кыргызстан» павильонуна 370 миңге жакын зыяратчы келген

Москвадагы ВДНХдагы Кыргызстан павильону ачылгандан бери бир жыл ичинде 370 000ге жакын зыяратчыларды өзүнө тартты. Бул тууралуу Москва шаарынын көргөзмө комплексинен билдиришти.
Тарыхый имарат кеңири реставрациядан кийин 2024-жылдын 19-сентябрында ачылган.
Павильондо Кыргыз Республикасынын көргөзмө-соода борбору жайгашкан. Ал ВДНХнын конокторунун арасында популярдуу болуп, анда кыргызстандык өндүрүшчүлөрдүн продукциялары, сувенирлер, идиш-аяктар, маданий буюмдар жана этникалык стилдеги сүрөт бөлүмү бар. Ошондой эле зыяратчылар республикада жасалган тамак-аш азыктарын, кыргыз дизайнерлеринин кийимдерин жана аксессуарларын сатып ала алышат.
Имарат 1954-жылы курулган жана федералдык маанидеги маданий мурас объектиси болуп саналат.
Эске салсак, эртең 19-сентябрда «Кыргызстан» мейманканасында КРнын Эл артисти Ырыскелди Осмонкуловдун концерти болот.