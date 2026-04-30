Кыргызстандын энергетиктери майрам күндөрү күчөтүлгөн режимде иштешет

1, 5 жана 9-май күндөрү энергетиктер күчөтүлгөн режимде иштешет. Бул тууралуу Энергетика министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, мындай чаралар майрам күндөрү калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында кабыл алынган. «Кыргызстандын улуттук электр тармагы» ААКнын бардык филиалдары өзгөчө иштөө режимине өткөрүлдү.

Бардык райондук электр тармактарында ыкчам-чыгуучу бригадалардын нөөмөтү уюштурулду. Аларга филиалдардын жетекчилери да кошумча тартылды. Мүмкүн болгон аварияларга ыкчам жооп кайтаруу үчүн атайын техникалар жана нөөмөттөгү автоунаалар даярдалды, ошондой эле бригадалар керектүү жабдуулар менен камсыздалды.

Электр энергиясы менен камсыздоо боюнча суроолор болсо, жашоочулар күнү-түнү «КЭТ» ААКтын 105 номерине, ошондой эле мобилдик телефондорго: 0772001209, 0556001209 жана WhatsApp аркылуу 0702001209 номерине кайрыла алышат.

Филиалдардын диспетчерлеринин байланыш номерлери:

  • ИПЭС — 0392240903;
  • Талас ПЭС — 0700720032;
  • Баткен ПЭС — 0776460860;
  • Нарын ПЭС — 0352252343;
  • Бишкек ПЭС — 0556025381;
  • Чүй ПЭС — 0559544510;
  • Ош ПЭС — 0772006015;
  • Жалал-Абад ПЭС — 0777660669.
Быйыл Кыргызстанда 1 киловатт электр энергиясынын өздүк наркы 3,03 сомду түзөт
Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет
Бишкекте карызы бар 6 миңден ашуун абоненттин жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн
Бишкекте 298 трансформатор оңдолуп, 38 даана жаңысы орнотулат
Электр энергиясынын жаңы тарифтери: 1-майдан баштап канча төлөйбүз?
Кыргызстан 2028-жылга чейин электр энергиясынын таңкыстыгын жоюуну пландап жатат
Электр энергиясына кагаз төлөмдөр алынгандан кийин 40 тонна кагаз үнөмдөлгөн
Энергетика министри Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу көбөйгөнүн айтты
«Кыргызстандын Улуттук электр тармагы» өз эсебинен атайын жабдууларды сатып алат
Бүгүн Бишкекте электр жарыгына карызы бар 6 миңден ашуун абонент өчүрүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат Быйыл мектептерде биринчи коңгуроо 15-сентябрда кагылат
Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду Кыргызстанда Курман айт качан майрамдалары белгилүү болду
28-апрелге карата аба ырайы 28-апрелге карата аба ырайы
Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты Садыр Жапаров Россияга эмнеге барганын айтты
30-апрель, бейшемби
11:36
Кара-Сууда 87 жаштагы аял дайынсыз жоголду, издөө иштери канал боюнда уланууда Кара-Сууда 87 жаштагы аял дайынсыз жоголду, издөө иштер...
11:16
Бишкектеги Ч. Айтматов атындагы орус драма театрынын май айы репертуары
10:51
Кыргызстандын энергетиктери майрам күндөрү күчөтүлгөн режимде иштешет
10:36
Кыргызстандагы алоолонгон кызгалдактар соцтармактарда көз жоосун алууда
10:14
BITF 2026: Бишкекте туризм жана меймандостук көргөзмөсү ачылууда