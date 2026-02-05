12:05
Орусиядан Кыргызстанга акча которуулар рекорддук 2,99 миллиард долларга жетти

2025-жылдын алгачкы 11 айында Орусиядан Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 2,99 миллиард долларга жетти. Бул тууралуу коңшу өлкөлөрдүн борбордук банктарынын статистикасын жарым-жартылай жыйынтыктарга таянып, талдаган РБК басылмасы билдирди.

Орусиядан Кыргызстанга которулган акчанын көлөмү рекорддук 2,99 миллиард долларга (+16,7 пайыз) жеткени такталды. Бул сандарга декабрь айы кирбейт.

Орусиядан Казакстанга, Грузияга, Арменияга жана Азербайжанга акча которуулардын көлөмү 2021-жылдагы деңгээлге кайтып келди. 2022-жылы орусиялыктардын массалык түрдө кетишинен улам акча которуулардын кескин өсүшү байкалган, бирок 2023-жылы «адаптация эффектисинен» жана эл аралык которуулардагы кыйынчылыктардан улам активдүүлүк төмөндөгөн.

Арменияга которулган акча 59 пайызга төмөндөп, 2023-жылдагы дээрлик 4 миллиард долларга салыштырмалуу 1,3 миллиард долларды түздү.

Грузияга которулган акча 13,6 пайызга, ал эми Казакстанга 21,8 пайызга азайды.

Адистердин айтымында, Кыргызстан орусиялык бизнес үчүн да, катардагы орусиялыктар үчүн да эң ыңгайлуу каржы борборлорунун бири бойдон калууда. Жергиликтүү банктар орусиялык жарандарга оңой жетүүнү сунушташат. Бул күнүмдүк жөнөкөй муктаждыктарды (мисалы, саякат чыгымдары, интернетке жазылуулар жана онлайн соода) чечүүнү жеңилдетет. Ошондой эле, ал валютаны диверсификациялоону сунуштайт (Орусиядан рублга которуулар дагы эле мүмкүн).

Ишканалар андан да көп артыкчылыктарга ээ: компанияны каттоонун жөнөкөйлүгү, банктык эрежелерге ылайык келүүнүн жеңилдиги, салыктардын төмөндүгү жана криптовалюталарды мыйзамдуу түрдө иштетүү мүмкүнчүлүгүн кошо алганда, жагымдуу мыйзамдар болуп саналат.
