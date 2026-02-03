Пайдалуу кеңеш: Кулакчындын коопсуздугу эмнеде?

Кулакчындарды дайыма колдонуу аларды бактериялардын көбөйүүчү жайына айландырып, сырткы кулак инфекцияларына алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Дерматолог Александра Филева билдиргенин РИА Новости жазып чыкты.
«Тез-тез жана узак убакытка колдонуу менен кулакчындар кооптуу болуп калышы мүмкүн. Алар кулак каналынын териси менен тыгыз байланышта болгондуктан, желдетүүнү чектеп, нымдуулукту сактайт. Бул, айрыкча, адам кулакчынды бир нече саат бою тагынып жүрсө, машыгуу учурунда колдонсо жана сейрек тазаласа, туура болот», — деди Филева.
Ал убакыттын өтүшү менен кулакчындардын бетинде май, тер жана кулак момунун бөлүкчөлөрү топтолоорун түшүндүрдү. Мындай чөйрөдө бактериялар активдүү көбөйүп, сырткы кулак инфекцияларынын коркунучун жогорулатат.
«Бул кычышуу, бүтүү сезими, оору жана угуунун начарлашы катары көрүнүшү мүмкүн.» Кээде сезгенүү процесси жалпы абалга да таасир этип, баш ооруну, кыжырданууну жана уйкунун жана көңүл буруунун бузулушун шарттайт. «Териси сезгич жана сезгенүү реакцияларына жакын адамдарда тобокелчилик жогору», — деп эскертти дарыгер.