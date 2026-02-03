13:06
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Кулакчындын коопсуздугу эмнеде?

Кулакчындарды дайыма колдонуу аларды бактериялардын көбөйүүчү жайына айландырып, сырткы кулак инфекцияларына алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Дерматолог Александра Филева билдиргенин РИА Новости жазып чыкты.

«Тез-тез жана узак убакытка колдонуу менен кулакчындар кооптуу болуп калышы мүмкүн. Алар кулак каналынын териси менен тыгыз байланышта болгондуктан, желдетүүнү чектеп, нымдуулукту сактайт. Бул, айрыкча, адам кулакчынды бир нече саат бою тагынып жүрсө, машыгуу учурунда колдонсо жана сейрек тазаласа, туура болот», — деди Филева.

Ал убакыттын өтүшү менен кулакчындардын бетинде май, тер жана кулак момунун бөлүкчөлөрү топтолоорун түшүндүрдү. Мындай чөйрөдө бактериялар активдүү көбөйүп, сырткы кулак инфекцияларынын коркунучун жогорулатат.

«Бул кычышуу, бүтүү сезими, оору жана угуунун начарлашы катары көрүнүшү мүмкүн.» Кээде сезгенүү процесси жалпы абалга да таасир этип, баш ооруну, кыжырданууну жана уйкунун жана көңүл буруунун бузулушун шарттайт. «Териси сезгич жана сезгенүү реакцияларына жакын адамдарда тобокелчилик жогору», — деп эскертти дарыгер.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360366/
Кароо: 90
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Нипах вирусуна шектенсеңиз эмне кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эркектердин ден соолугун чыңдоочу азыктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Бактылуулуктун сыры эмнеде?
Пайдалуу кеңеш: Какач деген эмне жана андан кантип арылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Нандын ордуна эмне колдонсо болот?
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен суюк тамак ичүүнүн пайдалары айтылды
Пайдалуу кеңеш: Сүттүн акыл-эс жөндөмүнө тийгизген таасири айтылды
Пайдалуу кеңеш: Кышында жегенге эң пайдалуу азыктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Чачтын агаруу себептери айтылды
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн эртең менен суюк тамак ичүү керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2&nbsp;млрд доллардан ашты Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 млрд доллардан ашты
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды
Былтыр Кыргызстанда 11&nbsp;миңден ашык жол белги чыгарылды Былтыр Кыргызстанда 11 миңден ашык жол белги чыгарылды
3-февраль, шейшемби
12:42
Президент «Унаа» мамлекеттик мекемесине барып, реформалар башталганын айтты Президент «Унаа» мамлекеттик мекемесине барып, реформал...
12:18
Камбарата ГЭС-1 жана инвестиция: Амангелдиев америкалык инвесторлорго жолукту
12:05
Пайдалуу кеңеш: Кулакчындын коопсуздугу эмнеде?
11:28
Курулуш министрлиги: «Учурда Кыргызстанда 668 объект курулуп жатат»
11:18
ЕАЭБден жеңилдиктер: Кыргызстан эт, кант, мөмө жемиштерге бажы салыгын төлөбөйт