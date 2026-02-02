16:45
Бишкек мэриясынын жылуулук электр борборун газга өткөрүү планы жок

Бишкек шаардык мэриясы жылуулук электр борборун (ЖЭБ) газга өткөрүүнү пландап жаткан жери жок. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев Жогорку Кеңештин Агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин жыйынында борбор калаадагы ыш маселесин талкуулоо учурунда билдирди.

Бул анын ЖЭБ газга өтөт деген имиштер тарап жатканын, бул жылуулуктун баасынын ошого жараша көтөрүлөрүн белгилеген депутат Бакыт Тентишевдин сөзүнө берген жообунда айтылды. Ошондой эле депутат ЖЭБдин Бишкектеги абанын булганышына тийгизген таасири тууралуу сурады.

Мэр жылуулук электр борбору башка факторлор менен катар абанын булганышынын булагы болуп саналат деп жооп берди.

«Эки жыл мурун жылуулук электр борбору мэриянын карамагына өткөрүлүп берилген. Биз бул мекемени газга өткөрүүнү пландабайбыз, анткени жылытуу чыгымдары кескин жогорулайт. Түтүн менен күрөшүү жөнүндө айтсак, аны азайтуу боюнча аракеттер көрүлүүдө.

Атап айтканда, электростатикалык чөкмөлөрдөн тышкары, жаңы жылуулук электр станцияларынын агрегаттарына күкүрттү тазалоочу системалар орнотулду. Мурда күкүрттү тазалоо үчүн 30 миллион сомдон ашык акча төлөшүбүз керек болсо, азыр аны тоннасына 2900 сомдон сатып жатабыз. Ошондой эле, инвесторлор күлдү түз эле түтүктөн чогултуу үчүн 1,5 миллион долларлык жабдууларды орнотушту. Бул атмосферага зыяндуу заттардын чыгарылышын азайтууга жардам берет», — деп белгиледи ал.

Айбек Жунушалиев кошумчалагандай, учурда ЖЭБде 150 миң кардар бар.

«Ага түшкөн жүктү азайтуу үчүн биз борбордон ажыратуу боюнча иштеп жатабыз. Мисалы, «Бишкексельмаш» заводунда алты газ менен иштеген казан орнотулган. Аларга 13 400 кардар өткөрүлүп берилген. Талдоо көрсөткөндөй, жылуулуктун баасы төмөндөгөн. Бул биз тарифтерди убакыттын өтүшү менен кайра карап чыга алабыз дегенди билдирет», — деп баса белгиледи ал.
