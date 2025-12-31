13:25
Бишкек ЖЭБ күчөтүлгөн иштөө режимине өттү

Бишкек жылуулук электр борбору (ЖЭБ) Жаңы жыл майрамдарына байланыштуу күчөтүлгөн иштөө режимине өттү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Жылытуу жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн электр станциясынын авариялык бригадалары күнү-түнү даярдыкта турушат.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Бишкек ЖЭБ күчөтүлгөн иштөө режимине өттү

Жылуулук жана электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоону камсыз кылуу үчүн негизги жана көмөкчү жабдууларды көзөмөлдөө күчөтүлдү, жооптуу адистер нөөмөткө коюлду жана тиешелүү кызматтар менен координациялоо камсыз кылынды.

Бишкек жылуулук электр борбору (ЖЭБ) электр станциясы кадимкидей иштеп жатканын жана майрам күндөрү борбор калааны туруктуу жана ишенимдүү электр энергиясы менен камсыздоо үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатканын билдирет.
