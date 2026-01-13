17:42
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Кыргызча

Бишкектин Жылуулук электр борбору штаттык режимде иштеп жатат

Бишкек шаарынын Жылуулук электр борбору (ЖЭБ) шаар тургундарын үзгүлтүксүз жылуулук энергиясы менен камсыз кылып, штаттык режимде иштеп жатат. Бул тууралуу мэрия билдирди.

Маалыматка ылайык, станциянын орточо электр кубаттуулугу — 460 МВт, жылуулук берүү — 8,694 миң Гкал, электр энергиясын өндүрүү — 11,034 миң кВт/саат. Күнүмдүк отун сарптоо көлөмү: көмүр — 7,470 миң тонна, газ — 390 миң нм³.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

ЖЭБде жалпысынан 15 казан агрегаты, 7 турбина агрегаты (көлөм аралык байланыш менен) жана 2 энергия блогу (№ 3 жана № 4) орнотулган. Азыркы тапта иштеп жаткан жабдуулар: 10 казан агрегаты, 5 турбина агрегаты, № 3 жана № 4 блоктор. Ремонтто: 1 казан, 1 турбина. Резервде: 4 казан, 1 турбина.

2025—2026-жылдардын күз-кыш мезгилинде калкты электр жана жылуулук менен камсыздоо үчүн жалпы 1 400 000 тонна көмүр жеткирүү пландалган. Көмүр жеткирүү графиги жылытуу сезону бүткөнгө чейин эсептелген.

Белгилей кетсек, учурда ЖЭБдин кампасында 189,416 миң тонна көмүр запасы бар.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357688/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Бишкек ЖЭБ күчөтүлгөн иштөө режимине өттү
Бишкек ЖЭБи күз-кыш мезгилине даярдыктарды улантууда
Күз-кыш мезгили: Бишкек ЖЭБге 1,4 миллион тонна көмүр алынат
Бишкек Мэриясы Жылуулук электр борборун иштетүүдөн 701,7 миллион сом үнөмдөгөн
Бишкекте жаңы ЖЭБди куруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюлду
Бишкек Жылуулук электр борбору импорттук көмүрдү сатып алууну азайтат
Айбек Жунушалиев Бишкек Жылуулук электр борборунун абалын айтты
Кышка даярдык. Акылбек Жапаров Бишкек Жылуулук электр борборун текшерди
Кыш келатат. Энергетика министри менен Бишкек мэри эмнеге ЖЭБке барышты?
Таалайбек Ибраев: Бишкек Жылуулук электр борборундагы оңдоо иштери ноябрда бүтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
13-январь, шейшемби
17:20
14-январга карата аба ырайы 14-январга карата аба ырайы
16:43
Бишкектин Жылуулук электр борбору штаттык режимде иштеп жатат
16:15
ТИМ: «АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда»
15:16
Ишкерлер, юридикалык ​​жана жеке жактар үчүн салык жеңилдиктери күчүнө кирди
14:39
Кийим тигүү жана текстиль өнөр жайы үчүн жаңы жеңилдиктер берилет