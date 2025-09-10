09:10
Кыргызча

Бишкек ЖЭБи күз-кыш мезгилине даярдыктарды улантууда

«Бишкек ЖЭБ» муниципалдык ишканасы алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн оңдоо иштерин улантууда. Бул тууралуу борбор калаанын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, адистер жабдууларды капиталдык жана учурдагы оңдоону, казан агрегаттарын, турбиналарды жана көмөкчү жабдууларды профилактикалык тейлөөнү жүргүзүшүүдө.

Белгиленгендей, бүгүнкү күндө 3 отказан агрегаты, кайчылаш байланышы бар 2 турбиналык агрегат иштеп жатат. Ал эми 7 от казанда жана 3 турбоагрегаттын № 3, 4 блокторунда оңдоо иштери жүрүүдө.

"Иш бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүп, ишкананын техникалык кызматтарынын туруктуу көзөмөлүндө турат",-деп айтылат маалыматта.

Оңдоо кампаниясынын негизги максаты — келе жаткан жылытуу мезгилинде шаар тургундарын ишенимдүү энергия менен камсыздоо. ЖЭБдин жамааты жылуулук жана жарык үйлөргө өз убагында жана үзгүлтүксүз жетүүсү үчүн колдон келгендин баарын жасайт.
