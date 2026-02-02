13:36
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Кыргызча

Оштогу таңкы рейд: Масалиев көчөсүндөгү Жекелик каналдын эки жээги сквер болот

Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардык бөлүмдөрдүн жетекчилери менен биргеликте Масалиев көчөсүн дагы бир эртең мененки текшерүүдөн өткөрдү.

Рейддин жүрүшүндө шаар мэри Масалиев көчөсүнүн Нурматов көчөсү менен кесилишинен тартып Шамшиев көчөсүнө чейинки аралыкта жайгашкан Жекелик каналынын эки жээгин көрктөндүрүп, сквер куруу боюнча долбоор иштеп чыгууну тиешелүү кызматтарга тапшырды.

Мындан тышкары, каналдын үстүнө жана корук аймагына мыйзамсыз курулуп алган коммерциялык багыттагы бир катар объекттерди белгиленген тартипте алып салуу, аймакты шаардык архитектуралык жана экологиялык талаптарга ылайык иретке келтирүү боюнча тапшырмалар берилди.

Аталган иштер шаарды көрктөндүрүү, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360195/
Кароо: 31
Басууга
Теги
Ошто көчөлөр кеңейтилип, чоң жолдун боюндагы имараттар буздурулат
Капиталдык оңдоо иштери аяктады. Ошто Шамшиев көчөсүндөгү көпүрө ачылды
Мирланбек Казыбай уулу Ош шаарынын мэринин орун басары болуп дайындалды
Оштогу түнкү рейддер: мэр кафе жана клуб ээлерине катуу сөгүш берди
Ошто аймактык башкармалыктарынын башчылары жаңы кызматтык унааларга ээ болушту
Ош шаарында төрт жаңы суу сактагыч пайдаланууга берилди
Ош шаарынын мэриясы электромобилдерге өтөт
Ош шаарынын мэри президенттин сөгүшүнө кандай жооп берди?
Ош шаарынын мэри «Жомок» бала бакчасынын абалына нааразы болду
Ош шаарында унаа токтоочу жайы жок кафелер жарыксыз, суусуз калат
Эң көп окулган жаңылыктар
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди
Садыр Жапаров Кыргызстандагы адам укуктары жана сөз эркиндиги жөнүндө айтты Садыр Жапаров Кыргызстандагы адам укуктары жана сөз эркиндиги жөнүндө айтты
Азия Кубогу &minus;2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Индонезия менен беттешет Азия Кубогу −2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Индонезия менен беттешет
2-февраль, дүйшөмбү
13:28
Оштогу таңкы рейд: Масалиев көчөсүндөгү Жекелик каналдын эки жээги сквер болот Оштогу таңкы рейд: Масалиев көчөсүндөгү Жекелик каналды...
13:19
Кыргыз улуттук драма театрынын февраль айына карата репертуары
12:05
Пайдалуу кеңеш: Нипах вирусуна шектенсеңиз эмне кылуу керек?
11:34
Шашылыш билдирүү! Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн
11:17
Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20 жаңы кызматтык унаа тапшырды