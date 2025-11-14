Оштогу түнкү рейддер: мэр кафе жана клуб ээлерине катуу сөгүш берди

Кечээ кечинде Ошто мэр Жеңишбек Токторбаевдин жетекчилиги астында кафелерге, ресторандарга жана түнкү клубдарга массалык рейддер башталды. Максат — кыш мезгилинде энергияны үнөмдөөнү жана «Тынчтык жөнүндө» мыйзамдын сакталышын камсыз кылуу болуп саналат.
Кафе жана ресторандардын өкүлдөрү өз кезегинде нааразычылыктарын билдиришүүдө. Алардын айтымында, кардарлардын көпчүлүгү кечинде келишет жана алар жарыкты жарым-жартылай өчүрүү талабы алардын бизнесине терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп эсептешет.
Мэр ишканалардын бирине кескин кайрылды: «Эмнеге баш ийбей жатасыңар? Мыйзам силер үчүн эч кандай мааниге ээ эмеспи? Эгер бул улана берсе, мен силерди бир айга жумуштан кетирем».
Шаардын администрациясы бул чаралардын зарылдыгын баса белгилейт. Түштүк борбор 2025-жылдын алгачкы 10 айында электр энергиясын керектөө лимитинен бир топ ашып кетти. Бийлик текшерүүлөр улана берерин жана эреже бузгандар айып пулга жыгыларын убада кылууда.
Мэрия бизнес ээлерин кыш мезгилинде электр энергиясынын өчүрүлүшүнө жол бербөө үчүн мыйзамды сактоого жана энергияны үнөмдөө чараларын көрүүгө чакырат.