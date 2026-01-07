Капиталдык оңдоо иштери аяктады. Ошто Шамшиев көчөсүндөгү көпүрө ачылды

Ош шаарындагы Шамшиев көчөсүндө жайгашкан көпүрө капиталдык оңдоодон кийин кайра ачылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.
Көпүрөнүн узуну 9 метр, кеңдиги 21 метрди түзөт. Эки тарабына жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар , жашыл аймак каралып, суу түтүктөрү тартылып, ирригациялык лотоктор орнотулду. Буга чейин Ж.Шамшиев көчөсү да толук оңдолуп, пайдаланууга берилген. Анда жолдун жалпы узундугу 600 метр жана 4 тилкелүү болуп, жол 22 метрге кеңейтилген.
Ж. Шамшиев көчөсүндөгү бардык оңдоп-түзөө иштери толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды.