«Шаар сиздердикки бойдон калат»: Токторбаев Ош шаары менен коштошту

Оштун мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев кызматтан кеткенден кийин билдирүү жасады. Ал түштүк борбордун тургундарына колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирип, анын жетекчилик кызматында коюлган максаттардын көпчүлүгү ишке ашканын белгиледи.
Жеңишбек Токторбаевдин айтымында, кайсы тармакта иштер болсо тургундар мэрдин кеңсесин колдошкон.
«Ош шаарынын тургундарына дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиргим келет. Кайда барбайлы жана кандай долбоорлорду ишке ашырбайлы, шаардын тургундары бизди колдошту», — деп белгиледи ал.
Мурдагы мэр тапшырмалардын олуттуу бөлүгү дээрлик толугу менен аткарылганын баса белгиледи. Бирок, ал айрым долбоорлорду бүтүрүү керек экенин мойнуна алды.
Жеңишбек Токторбаев шаардын жаңы жетекчилигинин тушунда башталган демилгелер улана берет деп күтөрүн айтты. Ал Жанар Акаевдин мэр болуп дайындалышын жогору баалап, анын кесиптик сапаттарын жана Жогорку Кеңештеги тажрыйбасын жогору баалады.
«Башталган долбоорлор аякташы керек. Шаар сиздердикки бойдон калат жана анын өнүгүшү үчүн жоопкерчилик сизде», — деди ал кесиптештерине.
Жеңишбек Токторбаев андан ары иштөөнү талап кылган артыкчылыктуу багыттардын катарында жашылдандыруу иштерин, бак-дарак отургузууну, жаңы турак жай аймактарын өнүктүрүүнү жана инфраструктуралык долбоорлорду аяктоону атады.