Пайдалуу кеңеш: Эркектердин ден соолугун чыңдоочу азыктар аталды

Помидордо дээрлик бардык дене системаларына пайдалуу таасир этүүчү микроэлементтер — фосфор, кальций жана калий бар. Бул тууралуу медициналык дарыгер жана диетолог Маргарита Королеванын билдиргендигин Aif.ru сайты жазып чыкты.
Бирок, бул азыктын эң баалуу компоненти — ликопен, ал организмдеги атеросклеротикалык процесстерди жайлатат жана рак оорусунун коркунучун азайтат. Кычкылдануу стрессин азайтат жана эркектердин ден соолугун жакшыртат. Мындан тышкары эт, балык, сельдерей жана брокколи, сулу боткосу, трюфель, имбирь, сүт азыктары абдан пайдалуу болуп саналат.