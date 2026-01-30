10:31
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Кыргызча

Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 млрд доллардан ашты

Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 миллиард доллардан ашты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Астанадагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кудайберген Базарбаев өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди.

Анын айтымында, бул жетишкендиктер президент Садыр Жапаровдун саясатынын жана лидерлигинин аркасында мүмкүн болду.

«Акыркы беш жылда жарандардын жашоосу бир топ жакшырды жана биздин пландарыбыз ырааттуу түрдө ишке ашырылып жатат. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы кызматташтык президенттер Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаевдин аркасында бекемделип келе жатат. Алдыда дагы көптөгөн оң натыйжалар күтүлүп жатканына ишенем», — деди ал.

Ал эки тараптуу кызматташтык кеңири багыттарды камтыйт жана аны андан ары кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359891/
Кароо: 107
Басууга
Теги
Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы соода жүгүртүү 10 млн долларга жетти
Борбор Азия өлкөлөрүндө чекене соода жүгүртүү 100 миллиард доллардан ашты
Быйыл Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 11,3 миллиард долларга жетти
Кыргызстан менен Өзбекстан сооданы 2 млрд долларга жеткирүүнү көздөп жатат
Чыңгыз Эсенгул уулу Кыргызстандын Түркиядагы соода өкүлү болуп дайындалды
Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллионго жеткирүүнү пландоодо
Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 43,5 пайызга өстү
Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2024-жылы 16 миллиард долларды түздү
Быйыл Кыргызстан менен Орусиянын соода жүгүртүүсү 3 миллиард доллардан ашты
Австрия менен Кыргызстандын соода-жүгүртүүсү 14,5 миллион долларды түздү
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй каналы бетондолот: 37&nbsp;млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды
Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14&nbsp;600 учуру катталды Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
30-январь, жума
10:24
Ашуулардагы абал айтылды: жол ачык, каттам бар Ашуулардагы абал айтылды: жол ачык, каттам бар
10:11
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 млрд доллардан ашты
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Илим жана бейтаптардын маанилүү окуяларынын жылы
09:13
Бишкектеги «Баят» базарындагы өрт өчүрүлдү
29-январь, бейшемби
16:30
30-январга карата аба ырайы