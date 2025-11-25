Быйыл Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 11,3 миллиард долларга жетти

Евразия өнүктүрүү банкынын маалыматы боюнча, Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 2025-жылдын январь-сентябрь айларында 11,3 миллиард долларды түзүп, 8,3 пайызга төмөндөгөн.
Талдоо боюнча, экспорттун наркы 25,7 пайызга, ал эми импорттун наркы 3 пайызга төмөндөгөн.
Кытайдан жеткирүү чыгымдарынын төмөндөшү байкалып, 15,4 пайызга төмөндөгөн (негизинен машиналар жана жабдуулар).
Орусияга экспорттун наркы 2,1 эсеге төмөндөгөн, бул негизинен машиналар жана жабдууларды жеткирүүдөн түшкөн кирешенин төмөндөшүнө байланыштуу болууда.
Евразия өнүктүрүү банкы ЕАЭБге машиналарды импорттоо эрежелеринин өзгөрүшүнө байланыштуу тышкы соода жүгүртүүсүнүн төмөндөшү улана берет деп күтөт.