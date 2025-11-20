12:03
Кыргызстан менен Өзбекстан сооданы 2 млрд долларга жеткирүүнү көздөп жатат

Бишкектеги Борбор Азия регионалдык экономикалык кызматташтыгынын (БАРЭК) бизнес-форумунун алкагында Кыргызстандын экономика жана соода министри Бакыт Сыдыков Өзбекстандын инвестиция, өнөр жай жана соода министри Лазиз Кудратов менен жолугушту. Экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар кыргыз-өзбек соода-экономикалык кызматташтыгынын учурдагы абалы жана өнүгүү келечегин талкуулашты.

Экономика жана соода министрлигинин басма сөз кызматы
Фото Экономика жана соода министрлигинин басма сөз кызматы. Кыргызстан менен Өзбекстан сооданы 2 млрд долларга жеткирет

Эки тараптын биргелешип белгиленген стратегиялык максаты — өз ара товар жүгүртүүнү 2 млрд долларга чейин жеткирүү өзгөчө көңүл чордонунда болду. Бул багыт эки өлкөнүн мамлекет башчылары тарабынан белгиленген.

Министрлер ошондой эле ишкердик байланыштарды активдештирүүгө жана инвестициялык өнөктөштүктү колдоого багытталган алдыдагы биргелешкен иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү маселелери боюнча пикир алмашышты.

Мындан тышкары, өнөр жай, транспорттук логистика, айыл чарба жана энергетика тармактарындагы келечектүү биргелешкен долбоорлор каралды.
