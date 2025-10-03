11:13
Кыргызча

Чыңгыз Эсенгул уулу Кыргызстандын Түркиядагы соода өкүлү болуп дайындалды

Маданият министринин мурдагы биринчи орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу Кыргызстандын Түркиядагы соода өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка экономика жана соода министри Бакыт Сыдыков кол койду.

Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы
Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Чыңгыз Эсенгул уулу Кыргызстандын Түркиядагы соода өкүлү болуп дайындалды

Чыңгыз Эсенгул уулу буга чейин Соода-өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев менен жолугушкан. Тараптар кыргыз-түрк соода-экономикалык кызматташтыгын кеңейтүү, экспортту колдоо жана биргелешкен бизнес демилгелерди көтөрүүнү талкуулашты.

Темир Сариевдин айтымында, Чыңгыз Эсенгул уулунун тажрыйбасы кыргызстандык компаниялардын кызыкчылыктарын Түркия рыногунун мүмкүнчүлүктөрү менен тез байланыштырууга мүмкүндүк берет.

Соода-өнөр жай палатасы ата мекендик бизнестин көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгиледи. Анын ичинде:

  • түрк рыногуна чыгуу жана B2B өнөктөштөрдү табуу үчүн бирдиктүү терезе;
  • экспорттоочуларды колдоо;
  • өндүрүш жана кызмат көрсөтүү тармагында кызматташуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр.
