Борбор Азия өлкөлөрүндө чекене соода жүгүртүү 100 миллиард доллардан ашты

INFOLine агенттигинин маалыматы боюнча, 2025-жылы Казакстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын чекене соода жүгүртүүсү биринчи жолу 100 миллиард доллардан ашат.
Бул өсүш ички суроо-талаптын кеңейиши, калктын өсүшү жана аймактын ири шаарларындагы чекене соода инфраструктурасынын активдүү өнүгүшү менен шартталган.
Учурда аймак боюнча чекене соода жүгүртүүнүн динамикасы дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн бир топ жогору бойдон калууда. Мисалы, Өзбекстанда чекене соода жүгүртүү 2025-жылдын январынан сентябрына чейин болжол менен 27,5 миллиард долларды түздү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыштырмалуу баада 11 пайызга өскөн. Казакстанда чекене соода жүгүртүү болжол менен 38 миллиард долларга жетти, бул мурунку жылдын көрсөткүчүнөн 7,1 пайызга көп.
Аналитиктер Кыргызстан логистиканын жакшырышы жана жашоо деңгээлинин жогорулашынын аркасында 10-12 пайыздык өсүшкө жетише алаарын белгилешет. Тажикстан жана Түркмөнстан дагы калктын өсүшү жана чекене кызматтарга жеткиликтүүлүктүн жогорулашынын алкагында керектөө рыногунун туруктуу кеңейишин көрсөтүп жатышат.
Ири чекене соода түйүндөрү аймактагы өз ишмердүүлүгүн кеңейтүүнү улантып, шаардын ири борборлордогу позицияларын бекемдөөдө.
INFOLine отчетунда Борбордук Азиядагы онлайн чекене соода алдыдагы жылдары жылына 30-50 пайызга өсөөрү, бул бренддерге кеңири географияны камтууга жана физикалык чекене соода тармагын өнүктүрүүгө олуттуу инвестиция салбастан жаңы суроо-талап сегменттерине кирүүгө мүмкүндүк берери айтылат.