Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы соода жүгүртүү 10 млн долларга жетти

2025-жылы Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы соода жүгүртүү 10 миллион долларга жетти. Бул тууралуу Эл аралык иштер боюнча парламенттик комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси Максат Мамытканов билдирди.

Комитет өткөн жылдагы ишинин жүрүшү тууралуу отчетту укту.

Депутаттар Азербайжан менен Грузиядагы кыргыз жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону күчөтүү зарыл деп эсептешти жана ошондой эле саясий, соода-экономикалык, маданий жана гуманитардык байланыштарды кеңейтүүнү сунушташты.

Максат Мамыткановдун айтымында, Бишкек жана Баку Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишин активдештирүү боюнча иштеп жатышат.

Депутат Чолпон Эсенаманова жүк ташуучу унаа айдоочулары ага Азербайжандын аймагы аркылуу транзит учурунда негизсиз дооматтар боюнча арыздар менен кайрылышканын жана дипломаттан буга көңүл бурууну суранышканын билдирди.

Талкуудан кийин элчинин маалыматы эске алынды.
