Кыргызча

Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллионго жеткирүүнү пландоодо

Беларустун өкмөт үйүндө Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Беларустун премьер-министри Александр Турчиндин кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрү болду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди.

Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллионго жеткирүүнү пландоодо

Адылбек Касымалиев Беларустун премьер-министри Александр Турчинге меймандостукта жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, кыргыз-беларус мамилелеринин негизинде салттуу достук, көп кылымдык байланыштар жана өткөн убакытта биргеликте жасалган баатырдык эскерүүлөр турганын кошумчалады.

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы менен Беларусь Республикасынын ортосунда 50дөн ашуун эки тараптуу эл аралык келишимдер жана документтер түзүлгөн. Негизги документ болуп 2006-жылдын 27-ноябрында кол коюлган Достук жана кызматташтык келишими саналат.

Минкаб төрагасы эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык байланыштар акыркы жылдары кыйла жанданганын белгиледи. Кыргызстандын маалыматы боюнча, өткөн жылы товар жүгүртүү болжол менен 133 млн долларды түзгөн.

Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллионго жеткирүүнү пландоодо

«2025-жылдын январь-июнь айларында ал 68 млн долларды түздү, анын ичинен экспорт 22 млн доллар, импорт 46 млн долларды түздү. Биз жакынкы беш жылда өз ара соода жүгүртүүнү 500 млн долларга жеткирүү максатыбызды дагы бир жолу тастыктадык. Кыргыз тарап бул максатка жетүү үчүн бардык күч-аракетин жумшоого даяр. 2030-жылга чейин Соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Жол картасынын маанилүүлүгүн өзгөчө белгилегим келет — ал максаттуу индикаторлорго жетишүүнү системалуу түрдө камсыз кылуу максатында иштелип чыккан», — деди ал.

Адылбек Касымалиев өз сөзүндө өнөр жай кооперациясы кызматташуунун негизги жана келечектүү багыттарынын бири экенин белгиледи. Бул багытта ал Кыргызстанда айыл чарба техникаларын жыйноочу ишканаларды ачууга кызыкдар экенин билдирди. Мындан тышкары, мындан ары мал чарбасы жана ветеринария жаатында практика жүзүндө колдонууга жана тажрыйба алмашууга, туризм тармагында кызматташууну өнүктүрүүгө кызыкдар экендиги белгиленди. Анын айтымында, 2025—2027-жылдарга пландаштырылган маданий-гуманитардык кызматташтык боюнча иш-чаралар планы маданий кызматташууну улантуу үчүн негиз болот. Аймактар аралык кызматташуу дагы бир актуалдуу багыт болуп саналат.

Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүнү $500 миллионго жеткирүүнү пландоодо

Өз кезегинде Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын Беларусь Республикасына акыркы 24 жылда биринчи жумуш сапары маанилүү окуя экенин белгилеп, эки өлкөнүн ортосунда достук жана урмат-сыйга негизделген узак мөөнөттүү өнөктөштүк мамилелер бар экенин кошумчалады. Анын айтымында, өнөктөштүктүн пайдубалы соода-экономикалык кызматташуу болуп саналат, беларус тарап өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнү 500 миллиард долларга жеткирүүгө даяр экенин билдирди.

Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода-экономикалык байланыштарды чыңдоого, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууга, өнөр жай, айыл чарба, транспорт жана инновациялык технологиялар боюнча кызматташууга багытталган эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Учурдагы макулдашууларды ишке ашырууга жана эки өлкөнүн ортосундагы өз ара пайдалуу өнөктөштүктү кеңейтүү потенциалына өзгөчө көңүл бурулду.

Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар расмий сапардын жүрүшүндө жетишилген макулдашуулар эки мамлекеттин ортосундагы жемиштүү кызматташууну улантууга жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө бекем негиз түзөөрүнө ишенерин билдиришти.

Белгилей кетсек, учурда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Беларуста расмий иш сапары менен жүрөт.
