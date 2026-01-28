Пайдалуу кеңеш: Какач деген эмне жана андан кантип арылуу керек?

Какач майда, күнүмдүк көйгөйдөй сезилиши мүмкүн, бирок ал баштын кычышуусу, байкаларлык кабырчыктардын пайда болушу жана дайыма ыңгайсыздыкты жаратат. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазып чыкты.
Бирок, какач дагы эле көптөгөн имиштер менен коштолот. Ал начар гигиенанын белгиси деп эсептелет, кургак тери менен чаташтырылат жана майлар, уксус же катуу скрабдар менен дарыланат.
Какач — бул эпидермалдык клеткалардын жаңылануусунун кадимки циклин бузган баштын терисинин оорусу. Малассезия козу карындары бул процессте негизги ролду ойнойт. Алар кадимки тери флорасынын бир бөлүгү болуп саналат жана көпчүлүк адамдардын башынын терисинде кездешет. Адатта, алар көйгөйлөрдү жаратпайт, бирок белгилүү бир шарттарда алар активдүү көбөйүп, май менен өз ара аракеттене башташат. Алардын зат алмашуусу терини дүүлүктүрөт жана тери тосмосун бузуп, сезгенүү реакциясын козгойт.
Далилдерге негизделген көз караштан алганда, какач баштын терисинин өнөкөт, кайталануучу оорусу катары классификацияланат. Бул көпчүлүк учурларда бир жолку эмес, биротоло айыгып кетүүгө мүмкүн болгон оору экенин билдирет. Заманбап дарылоо ыкмалары симптомдорду узак мөөнөттүү жеңилдетүү менен камсыз кылат, бирок эгерде бейімделүүчү факторлор сакталып калса, какач кайталанышы мүмкүн.
Натыйжалуу дарылоо клиникалык активдүүлүгү далилденген каражаттардын айланасында курулат. Буларга негизинен баштын терисиндеги Малассезия бактерияларынын санын азайтуучу грибокко каршы компоненттер кирет.