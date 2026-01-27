Пайдалуу кеңеш: Нандын ордуна эмне колдонсо болот?

Диетолог София Кованованын айтымында, дени сак жана эч кандай каршы көрсөтмөсү жок адамдар нандан толугу менен баш тартуунун кажети жок. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазып чыкты.
Кованова ун азыктарын жана нанды дан эгиндери менен углеводдордун ордуна эмес, кошумча катары кароо керектигин белгиледи.
«Нанга альтернатива бар: кантсыз кытырак нан же бүт дан лаваш. Сэндвичтер үчүн салат жалбырактарын, жашылча кесимдерин же жашылчалардын жарымын (мисалы, таттуу картошка же баклажан) макарон же паштет жайуу үчүн негиз катары колдонсо болот», — деп кошумчалады ал.