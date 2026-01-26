Пайдалуу кеңеш: Эртең менен суюк тамак ичүүнүн пайдалары айтылды

Эртең мененки режимиңизди кайра карап чыгып, күнүңүздү кадимки бутерброддордун ордуна жылуу шорпо менен баштоого аракет кылыңыз. Бул Азия өлкөлөрүндө кылымдар бою жасалып келген, анткени суюк, ысык тамак тамак сиңирүүнү акырын стимулдайт, ашказанды ашыкча жүктөбөйт жана суук аба ырайында организмдин тезирээк ойгонушуна жардам берет.
Ашказан үчүн жеңил баштоо пайдалуу
Түнкү тыныгуудан кийин тамак сиңирүү системасы жумшак иштейт. Ысык шорпо ашказанды ашыкча жүктөбөйт, оңой сиңет жана ашказан-ичеги трактынын иштешин акырындык менен камсыз кылат. Кургак бутерброддордон же таттуу кондитердик азыктардан айырмаланып, ал кислотанын же оордуктун кескин көтөрүлүшүнө алып келбейт.
Көпкө ток сактайт
Шорпо суюктуктан, жашылчалардан, белоктон жана кээде дан өсүмдүктөрүнөн турат. Бул айкалыш ашыкча калориясыз көлөм берет жана ачкачылыкты басат. Бир табак шорподон кийин, эртең мененки тамактан бир саат өткөндөн кийин жеңил тамактарды жана таттууларды жегиси келбей калат.
Эртең менен тамактанганды жактырбагандар үчүн ылайыктуу.
Көптөгөн адамдар эртең мененки тамакты толук жеш кыйын деп эсептешет. Ошондуктан кофе тамактын ордун басат. Жеңил шорпо — жашылча, тоок эти же балык — оор ботко же омлетке караганда сиңирүү оңой. Аны жай, кичинекей ууртамдар менен ашыкча салмактан арылбай жесеңиз болот.
Арыктоодо жардам берет
Шорпо кошулган эртең мененки тамактын калориясы, адатта, кондитер азыктары, сыр же колбаса кошулган классикалык варианттарга караганда төмөн. Ошондой эле, ал сизди узак убакытка ток кармайт. Ошондуктан шорполор көбүнчө арыктоо жана майрамдан кийинки калыбына келүү диеталарына киргизилет.
Ден соолугуна кам көргөндөр үчүн ыңгайлуу
- шорпо ар кандай диеталык чектөөлөргө оңой ылайыкташат:
- сезгич ашказандар үчүн жашылча же жеңил тоок шорпосун колдонуңуз;
- диабет үчүн тез углеводдордон алыс болуңуз;
- жогорку холестерин үчүн майлуу куурулган ингредиенттерден алыс болуңуз;
- суук тийүү же чарчоо үчүн, жылуу, коюу, бирок жеңил.
Эртең менен бышыруу зарыл эмес
Бул шорпо эртең мененки даярдоону талап кылбайт. Аны 1-2 күн мурун жасап, жөн гана кайра жылытса болот. Бул аны эртең мененки тамакка ботко же куурулган жумурткага караганда кем эмес ыңгайлуу кылат, бирок организм үчүн бир топ пайдалуу.