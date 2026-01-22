13:22
Пайдалуу кеңеш: Кышында жегенге эң пайдалуу азыктар аталды

Диетолог Марият Мухина кышында кайсы азыктарды көбүрөөк жеш керектигин NEWS.ru сайтына түшүндүрдү.

«Кышында дан өсүмдүктөрүн жеген маанилүү; алар жай сиңүүчү углеводдордун булагы болуп саналат. Эгер сиз жемиш жегиңиз келсе, алма жана алмурут сыяктуу гликемиялык индекси төмөн жемиштерди тандаңыз. Тамыр жемиштери да абдан ылайыктуу. Эң жакшы тамыр жемиши — көк картошка; анын курамында ракка жана канцерогенге каршы заттар болгон кошумча антоцианиндер жана астаксантин бар. Сабиз менен таттуу картошкага басым жасаңыз. Кышында белокту этибарга албоо маанилүү. Уйдун, чочконун жана беконду камдап алыңыз», — деп бөлүштү Мухина.

Ал иммундук системаны чыңдоого жардам берген арахидон кислотасын алуу үчүн эртең менен сарымсак менен 30 граммга чейин чочконун майын жегенди сунуштады. Диетологдун айтымында, чочконун майы жана бекон өтө пайдалуу болушу мүмкүн, бирок алардын курамындагы май көп болгондуктан, аларды ченеми менен жеш керек.

«Лосось, форель, тунец жана скумбрия — кышкы азыктар», — деп жыйынтыктады Мухина. «Жаңгактар, бадам, грек жаңгагы жана зыгыр уруктары да жакшы тандоо болуп саналат. Ашкабактын уруктары да абдан пайдалуу. Пайдалуу жашылчаларга ашкабак, цуккини жана капустанын бардык түрлөрү кирет. Кышында, өзгөчө, пробиотиктер жана метабиотиктер камтылган ачытылган азыктарга, мисалы, туздалган жашылчаларга көңүл буруу маанилүү».
