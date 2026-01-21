13:55
Пайдалуу кеңеш: Чачтын агаруу себептери айтылды

Чачтын ак түсү — анын фолликулаларында пигментинин өндүрүшүнүн акырындык менен төмөндөшү менен байланышкан табигый процесс болуп саналат.

Көпчүлүк адамдар үчүн биринчи ак чач 30 жаштан 40 жашка чейин пайда болот жана бул нормалдуу көрүнүш деп эсептелет. Брюнеткалар ак чачтарды блондинкаларга караганда эрте байкашат, анткени алардын чачынын табигый түсү менен контраст күчтүүрөөк болот.

Эрте агаруу (эркектерде 25 жашка чейин, аялдарда 30 жашка чейин) тукум куучулук, стресс, В витамининин жетишсиздигинен, калкан безинин оорусунан же башка факторлордон болушу мүмкүн. Бирок, эң көп таралган себеп генетика болуп саналат. Эгерде ата-энелеринин чачтары эрте агара баштаса, алардын балдары да ошол эле жашта бул процессти башташы мүмкүн.

Чачтын кеч агаруусу (50 жаштан кийин) да аномалия эмес, бул жеке мүнөздөмөсү болуп саналат. Чачтын агарышы медициналык маселе эмес жана дарылоо башка симптомдор менен коштолгондо гана талап кылынат (мисалы, чачтын күтүлбөгөн жерден түшүшү же жалпы ден-соолуктагы өзгөрүүлөр).
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358720/
Кароо: 74
Пайдалуу кеңеш: Чачтын агаруу себептери айтылды
