Пайдалуу кеңеш: Суук тийгенде тоок шорпосу жардам береби?

Жалпы дарыгер Сабина Доннай Daily Mail гезитине тоок шорпосунун суук тийүүгө каршы дарылык касиеттери жөнүндө айтып берди. Ал шорпо өзү айыгууга жардам бербесе да, тезирээк айыгууга өбөлгө түзөт деп эсептейт.
Адис оору учурунда туура тамактануунун маанилүүлүгүн баса белгилейт. Көп суюктук ичүү жана жеңил тамактарды жеш керек. Тоок шорпосу бул максатта идеалдуу, анткени ал жоголгон суюктуктарды жана минералдарды натыйжалуу толтурат. Шорпого жашылчаларды жана чөптөрдү кошуу белок, витаминдер жана аминокислоталарды да берет. «Мисалы, цистеин аминокислотасы медицинада былжырды суюлтуу жана иммунитетти колдоо үчүн колдонулган затка окшош, ал эми глицин сезгенүүгө каршы таасирге ээ», — деп бөлүштү адис.
Ысытылган шорпонун кошумча пайдалуу таасири бар. Ал тамак ооруганын басаңдатат жана мурундун бүтүшүн азайтат. Суук тийгенде колдонулуучу бул диетанын негизги артыкчылыгы — анын жеңил сиңирилиши. Бул организмге тамак сиңирүү системасына ашыкча күч келтирбестен керектүү энергияны алууга мүмкүндүк берет.