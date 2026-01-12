13:29
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?

2026-жылы ыйык Орозо айы 18-февралда башталат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

30 күн боюу мусулмандар орозо кармайт. Орозо — бул мусулмандардын Рамазан айында аткара турган ибадаттарынын бири. Бул айда орозо туткан мусулман сабырдуулукту, кечиримдүүлүктү жана тазалыкты бекемдейт.

Кадыр түн (Лайлатул-кадр) 16-марттын 17-мартына караган түнү күтүлүүдө. Салт боюнча, ал Рамазандын 27-түнүнө туура келет.

Орозо айт майрамы болжолдуу түрдө 20-мартта белгиленет. Бул күнү мусулмандар Курман айт намазын окушат.

Рамазан айынын башталышы жана аягы ай календары боюнча аныкталып, жаңы ай көрүнгөндөн кийин белгиленет. Бардык даталар болжолдуу жана муфтият тарабынан расмий түрдө бекитилет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357491/
Кароо: 128
Басууга
Теги
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
В ДУМК рассказали, в какое время начнется праздничный Айт намаз
Кадыр тун. Что следует делать в эту ночь
Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Садыр Жапаров совершил намаз и провел ооз ачар в центральной мечети Оша
В первую неделю поста Орозо пьяных водителей в Кыргызстане стало меньше
Садыр Жапаров провел ооз ачар в центральной мечети столицы
Рамазан — месяц очищения сердец. Муфтий Кыргызстана обратился к верующим
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды
Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон? Футболдогу сары жана кызыл карточкалар кандайча пайда болгон?
12-январь, дүйшөмбү
12:22
Кышкы кабыл алуу. Кыргызстандын университеттеринде экинчи тур башталды Кышкы кабыл алуу. Кыргызстандын университеттеринде экин...
12:02
Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
11:35
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык майрамдан кийин боорду кантип тазалоо керек?
11:32
Бишкекте миңден ашык үй-бүлө «Мурас» турак жай комплексинен батир алышты
11:06
Соңку суткада өлкө аймагында 19 өрт кырсыгы катталды