09:49
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

2026-жылдын алгачкы күндөрү Бишкекте аба ырайы кандай болот?

Бишкек шаарында айдын экинчи жарымында жаан-чачын күтүлбөйт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.

1-январда: жаан жаап, түнкүсүн карга айланат. Түнкүсүн температура 2°C (33°F) чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура 6°C (14°F) болот.

2-январда: ала булут каптап турат. Түнкүсүн температура 0°C (32°F) чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура 8°C (46°F) чейин жетет.

3-январь: кургакчыл. Түнкүсүн абанын температурасы 0°C (32°F) тегерегинде болушу күтүлөт. Күндүз температура бир аз 14°C (55°F) чейин жылыйт.

4-январда: ала булут каптап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2°C (32°F), күндүз 10°C (50°F) болушу күтүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356883/
Кароо: 68
Басууга
Теги
31-декабрга карата аба ырайы
30-декабрга карата аба ырайы
Жаңы жылга чейин Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт. 29-31-декабрга карата аба ырайы
27-декабрга карата аба ырайы
26-декабрга аба ырайы
Бишкекте түнкүсүн бир аз үшүк болушу мүмкүн. 25-28-декабрга карата аба ырайы
25-декабрга карата аба ырайы
24-декабрга карата аба ырайы
23-декабрда күтүлгөн аба ырайы
Бишкекте бир аз жылышы күтүлүүдө. 22-24-декабрга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды
30-декабрга карата аба ырайы 30-декабрга карата аба ырайы
1-январь, бейшемби
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Тигүүчүлөр жана зергерлер үчүн салык жеңилдеди. Президент мыйзамга кол койду
09:05
2026-жылдын алгачкы күндөрү Бишкекте аба ырайы кандай болот?
08:36
Бүгүн Кыргыз-кытай чек арасы убактылуу жабылат
08:29
«Ак илбирс-2025» киносыйлыгы. «Качкын» тасмасы «Мыкты тасма» деп табылды
31-декабрь, шаршемби
13:05
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылды кантип тосуу керек?
12:15
Ашуулардагы абал: Каттам бар, чектөө жок
12:05
Бишкек ЖЭБ күчөтүлгөн иштөө режимине өттү