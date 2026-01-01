2026-жылдын алгачкы күндөрү Бишкекте аба ырайы кандай болот?

Бишкек шаарында айдын экинчи жарымында жаан-чачын күтүлбөйт. Бул синоптиктердин алдын ала божомолу.
1-январда: жаан жаап, түнкүсүн карга айланат. Түнкүсүн температура 2°C (33°F) чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура 6°C (14°F) болот.
2-январда: ала булут каптап турат. Түнкүсүн температура 0°C (32°F) чейин төмөндөйт. Күндүзгү эң жогорку температура 8°C (46°F) чейин жетет.
3-январь: кургакчыл. Түнкүсүн абанын температурасы 0°C (32°F) тегерегинде болушу күтүлөт. Күндүз температура бир аз 14°C (55°F) чейин жылыйт.
4-январда: ала булут каптап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2°C (32°F), күндүз 10°C (50°F) болушу күтүлөт.