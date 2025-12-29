Жыргалаң кени Ысык-Көл аймагында беш жер тилкесин аукционго койду

Жыргалаң кени өзүнүн мүлкү боюнча ачык аукцион жарыялады. Компаниянын атайын администраторунун айтымында, аукционго беш жер тилкеси анан бирөө Ак-Суу районундагы имараты бар жер тилкеси да коюлду.
Аукциондо эмнелер көрсөтүлөт:
1-лот — 1000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 5,3 миллион сом;
2-лот — имараты бар 1000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 6,74 миллион сом;
3-лот — 1000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 5,15 миллион сом;
4-лот — 1000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 5,15 миллион сом;
5-лот — 3000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 7,1 миллион сом.
Жеке жана юридикалык жактар 50 000 сом күрөө төгүү менен катышууга укуктуу.
Арыздар 2026-жылдын 21-январына чейин кабыл алынат.