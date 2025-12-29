09:32
Кыргызча

Жыргалаң кени Ысык-Көл аймагында беш жер тилкесин аукционго койду

Жыргалаң кени өзүнүн мүлкү боюнча ачык аукцион жарыялады. Компаниянын атайын администраторунун айтымында, аукционго беш жер тилкеси анан бирөө Ак-Суу районундагы имараты бар жер тилкеси да коюлду.

Аукциондо эмнелер көрсөтүлөт:

1-лот — 1000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 5,3 миллион сом;

2-лот — имараты бар 1000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 6,74 миллион сом;

3-лот — 1000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 5,15 миллион сом;

4-лот — 1000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 5,15 миллион сом;

5-лот — 3000 чарчы метр жер тилкеси, баштапкы баасы: 7,1 миллион сом.

Жеке жана юридикалык жактар ​​50 000 сом күрөө төгүү менен катышууга укуктуу.

Арыздар 2026-жылдын 21-январына чейин кабыл алынат.
