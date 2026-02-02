15:11
Ысык-Көл аймагында туристтер үчүн уникалдуу 180 тонналык нефрит ташы ачылды

Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунда салмагы 180 тоннадан ашкан гиганттык нефрит ташынын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Бул ачылыш Чоң-Кызыл-Суу айылынан үч чакырым алыстыкта ​​​​жайгашкан жана азыр район үчүн жаңы туристтик жай деп расмий түрдө жарыяланды.

Таштын тарыхы 2013—2014-жылдары башталган. Ал кезде аны жергиликтүү тургундар кокустан табышкан. Анын адаттан тыш формасы жана каныккан түсү геологдордун кызыгуусун дароо жараткан: алгачкы божомолдор нефритке байланыштуу болгон.

Кийинчерээк эксперттер анын нефритоид экенин такташкан, бирок бул объекттин илимий же визуалдык баалуулугун төмөндөткөн эмес. Тескерисинче, таштын уникалдуулугу жана анын масштабы бул табылга туристтерди өзүнө тарта турган потенциалдуу магнитке айланган.

Таш табылгандан кийин, уурулук коркунучунан улам көмүүгө туура келген. Анткени ал дилерлер жана жеке коллекционерлер үчүн кызыктуу болгон. Көп жылдар бою жергиликтүү тургундар ташты ачып, толук кандуу туристтик жайга айландырууну бир нече жолу жактап келишкен.

Нефритоид — нефритке окшош, бирок сапаты төмөн, көбүнчө жаракалары жана түсү начар минералдардын тобунун жалпы аталышы. Бул таш баалуу таш болгон нефриттен айырмаланып, фигураларды жана вазаларды кооздоочу таш катары колдонулат.
