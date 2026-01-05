11:15
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Ысык-Көлдөн миң метрден ашык балык уулоочу тор чыгарылды

Экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык-Көл регионалдык башкармалыгы туристтик-экологиялык милиция менен биргеликте рейддик иш-чара өткөрдү. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, анда мыйзамсыз балык уулоого каршы чаралар көрүлүп, суу объектилеринен жалпы узундугу 1100 метрди түзгөн эски кытайлык синтетикалык торлор аныкталып, алынды.

Бул иш-чаралар биоресурстарды коргоо, браконьерликке бөгөт коюу жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында жүргүзүлүүдө.

Браконьерликке каршы рейддик иш-чаралар мындан ары да улантылат
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357047/
Кароо: 92
Басууга
Теги
Ысык-Көлдү тор жана таштандыдан тазалоо иштери уланууда
Жыргалаң кени Ысык-Көл аймагында беш жер тилкесин аукционго койду
Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу Түп районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды
«Автовнештранс» ишканасынын Ысык-Көлдөгү бөлүмү мамлекетке алынды
Ысык-Көл облусунда күн электр станциясынын курулушу башталды
Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди
Караколдо кышкы туристтик сезон расмий түрдө ачылды
«Кыргызское Взморье» санаториясынын сейил бак жана пляжы акимчиликке өткөрүлдү
Ысык-Көлдө моторлуу жел кемелер курулат
Үч күндө Ысык-Көлдөн 15 миң метрден ашык тор чыгарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Жаңы жыл менен куттуктайт! 24.kg кыргызстандыктарды Жаңы жыл менен куттуктайт!
2025-жылдагы Чемпиондор Лигасынын эң&nbsp;мыкты бомбардири аталды 2025-жылдагы Чемпиондор Лигасынын эң мыкты бомбардири аталды
&laquo;Ак&nbsp;илбирс-2025&raquo; киносыйлыгы. &laquo;Качкын&raquo; тасмасы &laquo;Мыкты тасма&raquo; деп табылды «Ак илбирс-2025» киносыйлыгы. «Качкын» тасмасы «Мыкты тасма» деп табылды
Жаңы жыл түнү Кыргызстанда 650 ымыркай көз жарды Жаңы жыл түнү Кыргызстанда 650 ымыркай көз жарды
5-январь, дүйшөмбү
11:05
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык кура...
10:23
Садыр Жапаров: «12 жылдык билим берүүгө өтүү — мезгил талабы»
10:14
2025-жылы 134 билим берүү мекемесинин курулушу аяктады
10:05
Ысык-Көлдөн миң метрден ашык балык уулоочу тор чыгарылды
09:53
Бүгүнкү доллардын курсу
2-январь, жума
17:19
ЖКККББ чет өлкөдөн келген унааларды 10 күндүн ичинде каттоо керектигин эскертти
16:45
2025-жылы дүйнө жүзү боюнча 128 журналист каза болот
16:40
Майлуу-Суу лампа заводу: Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында эмне чечилди?