Кыргызстандагы биринчи шамал электр станциясы мегаватт энергия бере баштады

Кыргызстандагы биринчи шамал электр станциясы өзүнүн биринчи мегаватт электр энергиясын өндүрө баштады. Бул тууралуу социалдык тармактарда Кыргыз Республикасынын Жашыл электр станциялары ассоциациясынын төрайымы Кундус Кырбашева социалдык тармактарга жазды.

Анын айтымында, бул сөз жүзүндөгү энергия өндүрүүгө өтүүнү жана өлкөнүн шамал энергетикасы тармагын өнүктүрүүдөгү жаңы этапты белгилейт.

Белгилей кетсек, Балыкчы шаарында биринчи шамал электр станциясынын курулушу жигердүү уланууда. Долбоор жергиликтүү «Метрум ТЭК» компаниясы Балыкчы шаарына жакын жайгашкан «Каракол» эркин экономикалык аймагында ишке ашырууда. Инвестор улуттук энергетиканы өнүктүрүүгө 100 млн доллар өлчөмүндө өз каражатын жумшаган.

Шамал паркы 100 мегаваттка эсептелген жана эки этап менен курулат:

  • I этап — 21 турбина, жалпысынан 50 мегаватт;
  • II этап — ар бири 2,5 мегаватт болгон дагы 20 турбина.

Ошондой эле шамал паркы Ысык-Көл облусун гана электр энергиясы менен камсыз кылбастан, CASA-1000 долбоорунун алкагында аны экспортко да чыгарат.
