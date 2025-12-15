15:50
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Кыргызча

Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы жаңы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 15-декабрда Япониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Рюичи Хиранону ишеним грамоталарын тапшыруу аземине байланыштуу кабыл алып, аны өлкөбүздөгү дипломатиялык миссиясынын башталышы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

Садыр Жапаров Кыргызстан Японияны жакын дос жана маанилүү өнөктөш катары эсептей турганын белгилеп, өлкөлөр ортосундагы достук мамилелер жыл сайын чыңдалып жатканын өзгөчө белгиледи.

Ал Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы кызматташуу жылдарында бекем жана натыйжалуу формат түзүлгөнүн айтты. Узак мөөнөттүү демилгелер ишке ашырылууда, жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштар өнөктөштүктүн артыкчылыктуу багыттарын дайыма кеңейтүүгө жана жаңылоого мүмкүндүк берүүдө.

Садыр Жапаров элчинин ишмердүүлүгү кыргыз-япон алакаларын мындан ары тереңдетүүгө жана өз ара пайдалуу жаңы долбоорлорду ишке киргизүүгө өбөлгө болоруна ишеним билдирди.

 Өз кезегинде Япониянын элчиси Рюити Хирано көрсөтүлгөн меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, эки мамлекеттин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнүн жана өнөктөштүктүн жогорку деңгээлин белгиледи.

Ал ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине Япониянын императору Нарухитонун жана премьер-министри Санаэ Такаитинин атынан жылуу салам жолдоп, алардын жакынкы аралыкта мамлекет башчысын Японияга сапар менен кабыл алууга даяр экендиктерин баса белгиледи.

Мындан тышкары ал эки өлкөнүн жетекчилигинин активдүү өз ара аракеттенүүсү жана колдоосу менен жакынкы келечекте япон-кыргыз кызматташтыгы динамикалуу өнүгүп, жаңы мазмунга толот деп белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354654/
Кароо: 69
Басууга
Теги
Япония Борбордук Азия менен биринчи саммитин өткөрүүнү пландап жатат
20 жылда 300дөн ашуун кыргызстандык мамлекеттик кызматкерлер Японияда окушкан
Япония саламаттыкты сактоо мекемелерине 11 миллион доллар жардам берет
Президент Японияга барып, Фумио Кисида менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт
Элчилер Президент Садыр Жапаровго ишеним грамоталарын тапшырышты
Жапония Кыргызстанга эки ири долбоорго 8 млн. доллар бөлмөй болду
Жапон өкмөтү Кыргызстанга грант түрүндө 6,25 миллион сом бөлдү
Токио шаарында ош самсысы жана тандыр нандар сатыла баштады
Жапониялык Наоки Нихей: Этникалык кыргыздар жапондорго окшош
Жапония менен саламаттыкты сактоо жаатындагы кызматташтык маселеси талкууланды
Эң көп окулган жаңылыктар
Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он&nbsp;эки керемети Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он эки керемети
Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн &quot;Жылдын адамы&quot;атады Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн "Жылдын адамы"атады
12-декабрга карата аба ырайы 12-декабрга карата аба ырайы
Бүгүн Улуттук адабият күнү белгиленет Бүгүн Улуттук адабият күнү белгиленет
15-декабрь, дүйшөмбү
15:30
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним...
15:08
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
14:43
Бир метр карды жиреп, мектепке барган окуучуну президент балатыга чакырды
14:05
Жаңы жылдык башкы балатыны жандыруу. Бишкектин борбордук аянты убактылуу жабылат
13:42
Бишкекте бир катар мектептерде бомба изделүүдө. Окуучулар эвакуацияланды