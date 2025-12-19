12:35
Кыргызча

Президент Садыр Жапаров Япониянын императору Нарухито менен жолугушту

Кыргыстандын президенти Садыр Жапаров 19-декабрда Японияга болгон расмий сапарынын алкагында Япониянын императору Нарухито менен жолугушту.

Жолугушууда эки тарап достук байланыштарды чыңдоо, маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү, ошондой эле Кыргызстан менен Япониянын элдеринин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди кеңейтүү маселелерин талкуулашты.

Император Нарухито мамлекет башчысын жылуу тосуп алып, анын сапары кыргыз-япон мамилелерин мындан ары тереңдетүү үчүн маанилүү экенин баса белгиледи. Өз кезегинде президент кыргыз эли достук мамиледеги япон элине карата чын ыкластуу жылуу сезимде экенин, анын маданиятын жана каада-салттарын жогору баалай турганын айтты.

Садыр Жапаров Осака шаарындагы ЭКСПО-2025 Бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүнүн ийгиликтүү өткөрүлгөнүн жогору баалап, Кыргызстандын Улуттук павильонуна «Жашоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү» категориясында алтын сыйлыктын ыйгарылышынын маанисин белгилеп өттү.

Президент Япониянын технологияларынын жана билим берүү программаларынын Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндөгү маанилүү ролун белгиледи. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин жаңы муунун калыптандырууга көмөктөшкөн Япониянын стипендиялык программасы өзгөчө белгиленди.

Мамлекет башчысы Кыргызстандын жаштарынын япон тилине жана маданиятына болгон кызыгуусу туруктуу өсүп жатканын, учурда өлкөнүн төрт жогорку окуу жайында 700гө жакын студент японтаануу жана япон тили боюнча билим алып жатышканын айтты.

Садыр Жапаров Императордун суу ресурстары жаатындагы илимий ишмердүүлүгүн жогору баалап, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү жаатында кызматташууну тереңдетүүгө кызыкдар экенин билдирди. Ошондой эле ал Император Нарухитону 2027-жылы өтө турган «Бишкек+25» Экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды.

Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, император Нарухитону өзүнө ыңгайлуу болгон убакта Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды.
