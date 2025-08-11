14:31
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Кыргызча

20 жылда 300дөн ашуун кыргызстандык мамлекеттик кызматкерлер Японияда окушкан

2025-жылы Кыргызстандын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринен 19 магистрант жана 1 докторант Япония өкмөтүнүн JDS (Japan Development Scholarship) долбоорунун алкагында окууга барат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Японияга окууга жөнөп жаткан Кыргызстандын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерин кабыл алды.

Анда минкаб төрагасы Адылбек Касымалиев Япониянын Кыргызстандагы элчилигине, Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигине (JICA) жана Япон эл аралык кызматташтык борборунун (JICE) өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип, мындай туруктуу колдоонун жана кызматташуудан улам мүмкүнчүлүктөр ишке ашып, эки элдин ортосундагы мамиле дагы бекемделип жатканын билдирди.

«Япон эли менен болгон кызматташтык багыттарынын ичинен JDS долбоору биз үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Япония — өзүнүн тартиби, сапаттуу билими жана заманбап технологиялары менен дүйнөгө таанылган өлкө. Ошондуктан, Япон жеринде, Япон элинен жаңы билимди, алдыңкы тажрыйбаны алып, Кыргыз мамлекетине кошо турган салымыңар баа жеткис болот. Биздин адистер азыркы мезгилде дүйнөнүн ар булуңунда билим алып жатышат. Алардын баарын жогору баалайбыз. Ошону менен бирге, Японияда мамлекеттик башкаруу багытында алган билимдин биздин коомго, биздин экономикага пайдасы өзгөчө болот деген ойдомун. Сиздерге ак жол, ийгилик каалайм. Сиздер кыргыз эли жана жетекчилиги зор үмүт артып жатканын сезесиздер, түшүнөсүздөр деп ойлойм», — деди минкаб төрагасы Адылбек Касымалиев.

Белгилүү болгондой жалпысынан 2006-жылдан бери ишке ашырылып жаткан бул программа аркылуу 327 стипендиат Япониядан билим алып келген. Статистика боюнча, бүтүрүүчүлөрдүн 60%зы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга орношсо, анын 50%зы жетекчилик кызматтарга дайындалат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339172/
Кароо: 76
Басууга
Теги
Япония саламаттыкты сактоо мекемелерине 11 миллион доллар жардам берет
Президент Японияга барып, Фумио Кисида менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт
Жапония Кыргызстанга эки ири долбоорго 8 млн. доллар бөлмөй болду
Жапон өкмөтү Кыргызстанга грант түрүндө 6,25 миллион сом бөлдү
Токио шаарында ош самсысы жана тандыр нандар сатыла баштады
Жапониялык Наоки Нихей: Этникалык кыргыздар жапондорго окшош
Жапония менен саламаттыкты сактоо жаатындагы кызматташтык маселеси талкууланды
Жапонияга жумушка орношуу жолу жеңилдейт
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды?
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
Кыргызстан менен Өзбекстан Казакстанга 600 миллион кубометр суу берет Кыргызстан менен Өзбекстан Казакстанга 600 миллион кубометр суу берет
Кыргызстан Вьетнам менен Грецияга тамеки азыктарын экспорттойт Кыргызстан Вьетнам менен Грецияга тамеки азыктарын экспорттойт
11-август, дүйшөмбү
14:19
Кара-Суу районунун Кыргызстан айылында жаңы мектептин курулушу аяктады Кара-Суу районунун Кыргызстан айылында жаңы мектептин к...
14:00
20 жылда 300дөн ашуун кыргызстандык мамлекеттик кызматкерлер Японияда окушкан
12:38
«Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
12:25
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
12:11
Кыргызстанда бир жуманын ичинде 350дөн ашык мас айдоочу аныкталды