Ош шаарындагы оңдоп-түзөөдөн өткөрүлгөн эки көчө бириктирилип, казак эл акыны Абай Кунанбаевдин ысымы ыйгарылды. Көчөнүн башына Абай Кунанбевдин эстелиги жана музейи курулуп, бүгүн салтанаттуу ачылышы өттү. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады.
Фото Ош мэриясынын басма сөз кызматы. Ош шаарындагы башкы көчөлөрдүн бирине Абай Кунанбаевдин ысымы ыйгарылды
Жаңы сейил бак 2858 чарчы метр аянтты ээлейт. Эстелик жана музей тургузулуп, эс алуу жайлары түзүлүп, тротуар төшөлүп, жарыктандырылып, көрктөндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Абайдын бюсту жана парктын өзү эки элдин достугунун символу жана жаштар үчүн маанилүү маданий мейкиндик катары белгиленди.