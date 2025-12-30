15:24
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Кыргызча

Бишкекте легендарлуу режиссер Төлөмүш Океевдин эстелиги ачылды

Бишкектеги Чүй проспектисинде, Октябрь кинотеатрынын жанында, кыргыздын көрүнүктүү кинорежиссеру Төлөмүш Океевдин эстелиги ачылды.

Эстелик борбор калаанын эң белгилүү жерлеринин бирине орнотулган, ал улуттук кино тарыхы менен байланышкан. Ачылыш аземине чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү, маданият ишмерлери, кинорежиссерлор жана шаар тургундары катышты.

Социалдык тармактардан алынды
Фото Социалдык тармактардан алынды . Бишкекте легендарлуу режиссер Төлөмүш Океевдин эстелиги ачылды

Төлөмүш Океев кыргыз киносунун негиздөөчүлөрүнүн бири деп эсептелет. Анын тасмалары Советтер Союзунда да, чет өлкөлөрдө да кеңири таанылган. Режиссёрдун эң белгилүү чыгармаларынын катарында «Кызыл алма», «Ак илбирстин тукуму», «Улан» жана улуттук киноиндустриянын алтын доорунун бир бөлүгүнө айланган башка тасмалар бар.

2022-жылы «Кыргызфильм» студиясына Төлөмүш Океевдин ысымы ыйгарылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356675/
Кароо: 113
Басууга
Теги
Ош шаарында залкар акын Алишер Навоинин айкели ачылды
Маданият министрлиги «Таш-Рабаттын» чыныгы тарыхый көрүнүшүн сактап калат
Ош шаарындагы башкы көчөлөрдүн бирине Абай Кунанбаевдин ысымы ыйгарылды
Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды
Депутат борбордогу Ленин эстелигин Усубалиевдин айкелине алмаштырууну сунуштады
Токтогон Алтыбасарованын жүз жылдыгы. Ысык-Көлдө эстелиги ачылды
Бишкекте кайрадан Сүймөнкул Чокморовго эстелик тургузулду
Бишкекте «Ы» тамгасына эстелик тургузулду
Бишкекте Улуттук гвардиянын алдындагы эстелик оңдоп-түзөөдөн өттү
Кочкор айылында Турдакун Усубалиевдин эстелиги ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Эки күнгө созулган IV&nbsp;Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды Эки күнгө созулган IV Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды
Садыр Жапаров: &laquo;Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат&raquo; Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат»
IV&nbsp;Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды
Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
30-декабрь, шейшемби
14:10
Бишкекте легендарлуу режиссер Төлөмүш Океевдин эстелиги ачылды Бишкекте легендарлуу режиссер Төлөмүш Океевдин эстелиги...
14:05
Бишкекте жасалма арак чыгарган жер астындагы цех аныкталды
13:32
№ 13 шайлоо округунда кайталап шайлоого 18,5 млн сом сарпталат
13:25
Адылбек Касымалиев Айыл чарба министрлигине 44 кызматтык унаа белек кылды
13:11
«Манас» аэропортунда заманбап жарыктандыруу CAT III системасы орнотулууда