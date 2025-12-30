Бишкекте легендарлуу режиссер Төлөмүш Океевдин эстелиги ачылды

Бишкектеги Чүй проспектисинде, Октябрь кинотеатрынын жанында, кыргыздын көрүнүктүү кинорежиссеру Төлөмүш Океевдин эстелиги ачылды.
Эстелик борбор калаанын эң белгилүү жерлеринин бирине орнотулган, ал улуттук кино тарыхы менен байланышкан. Ачылыш аземине чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү, маданият ишмерлери, кинорежиссерлор жана шаар тургундары катышты.
Төлөмүш Океев кыргыз киносунун негиздөөчүлөрүнүн бири деп эсептелет. Анын тасмалары Советтер Союзунда да, чет өлкөлөрдө да кеңири таанылган. Режиссёрдун эң белгилүү чыгармаларынын катарында «Кызыл алма», «Ак илбирстин тукуму», «Улан» жана улуттук киноиндустриянын алтын доорунун бир бөлүгүнө айланган башка тасмалар бар.
2022-жылы «Кыргызфильм» студиясына Төлөмүш Океевдин ысымы ыйгарылган.