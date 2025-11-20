16:38
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкекте укук коргоо кызматкерлеринин атын жамынган алдамчылар кармалды

Бишкек милициясынын кызматкерлери ири көлөмдөгү интернет алдамчылыкка шектүүлөр кармалганын аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 14-ноябрда К.Т. аттуу жаран Свердлов РИИБинин Тергөө кызматына арыз менен кайрылган. Анда кылмышкерлер белгисиз номурлардан телефон чалып, өздөрүн УКМКнын жана Улуттук банктын кызматкерлери катары көрсөтүп, алдоо жолу менен анын ишенимине кирип, 973 миң 900 сом акчасын ээлеп алышканы айтылат.

Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренесинин (Алдамчылык) менен кылмыш иши козголду.

Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы
Фото Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы. Бишкекте укук коргоо кызматкерлеринин атын жамынган алдамчылар кармалды

Натыйжада шектүү катары 2004-жылы туулган И.Д., жана 2003-жылы туулган С.А. кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.

Кармалган шектүүлөр банк карталарын «Telegram» каналы аркылуу сатып алып, алдамчылык схемасына жол берип, кылмыштуу кирешелерди накталай акчага айлантууга шарт түзүп беришкени аныкталган. Учурда бул онлайн алдамчылык схемасына тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351665/
Кароо: 107
Басууга
Теги
Эскертүү! Алдамчылар Улуттук банктын атынан жеңилдетилген насыя убада кылышууда
Токмокто кардарларынын атынан насыя алган «элдик дарыгер» кармалды
Этият болуңуздар: телефон аркылуу алдамчылык учурлары көбөйдү
Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри жер алдамчылыгы үчүн камакка алынды
Алдамчылар эми курулуш министрлигинин кызматкерлери атынан акча талап кылышууда
Жасалма утуштар: УКМК мыйзамсыз лотерея уюштуруучуларын кармады
УКМК Кыргызстанда телефон алдамчылары көбөйүп жатканын эскертет
Алдамчылар Кыргызстандын президентинин сүрөтүн насыя боюнча жарнакта колдонууда
Бишкектин тургуну көзү ачыкка «сыйкырдуу кызматы» үчүн 100 миң доллар берген
Алдамчылар WhatsApp аркылуу Адылбек Касымалиевдин атынан билдирүү таратышууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
&laquo;Биз биргебиз!&raquo; майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды «Биз биргебиз!» майыптарды колдоо бир айлыгы жарыяланды
Садыр Жапаров БА&nbsp;өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды Садыр Жапаров БА өлкөлөрүнүн президенттерин Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды
20-ноябрь, бейшемби
16:30
Адылбек Касымалиев АӨБ президенти менен экономика, жашыл энергетиканы талкуулады Адылбек Касымалиев АӨБ президенти менен экономика, жашы...
16:18
Чүй облусунда баңгизат сатуу менен алектенгендер кармалды
15:32
Быйыл Кыргызстанда мектеп рэкетинин 27 учуру катталган
15:15
Бишкекте укук коргоо кызматкерлеринин атын жамынган алдамчылар кармалды
14:35
Ошто жаңы перинаталдык борбордун курулушу башталды