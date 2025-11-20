10:28
Кыргызча

Мамлекеттик камсыздандыруу уюму жабыркаган жарандарга 108 млн сом төлөдү

2025-жылдын алгачкы 10 айында жарандар Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан жалпысынан 108,8 миллион сомдон ашык камсыздандыруу төлөмдөрүн алышкан.

Компаниянын маалыматы боюнча, бул төлөмдөрдүн көпчүлүгү жогорку социалдык жана экономикалык мааниге ээ камсыздандыруу дооматтары боюнча болгон.

Милдеттүү автоунаа камсыздандыруусу (ОСАГО) боюнча 618 адамга 57,2 миллион сом төлөндү.

Милдеттүү турак жай камсыздандыруусу боюнча 223 адамга 27,9 миллион сом төлөндү.

Табигый кырсыктардан жана өзгөчө кырдаалдардан жабыркаган үй-бүлөлөрдү колдоо «ГСО» ААК үчүн негизги багыт бойдон калууда.

Өрткө байланыштуу дооматтар боюнча 132 адамга 24,9 миллион сом төлөндү.

Башка бардык дооматтарды эске алганда, төлөмдөрдүн жалпы суммасы 108 816 300 сомду түздү.
