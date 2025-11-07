14:10
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстан камсыздандыруу компаниялары үчүн капиталдык талаптарды жогорулатууда

Министрлер кабинети камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу компанияларынын финансылык туруктуулугун камсыз кылуу үчүн жаңы эрежелерди бекитти.

Эрежелерге ылайык, айрым камсыздандыруу тобокелдиктери боюнча максималдуу жоопкерчилик камсыздандыруучунун өздүк капиталынын 20 пайызынан ашпашы керек.

Мындан тышкары, минималдуу уставдык капиталдын талаптары көбөйтүлдү:

  • камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу компаниялары үчүн — кеминде 150 миллион сом;
  • кайра камсыздандыруу менен гана иштеген уюмдар үчүн — 300 миллион;
  • эркин экономикалык зоналарда иштеген жана кайра камсыздандыруу менен алектенген фирмалар үчүн — кеминде 100 миллион;
  • камсыздандыруу брокерлери үчүн — кеминде 1 миллион.

Уставдык капитал жалаң гана улуттук валютада түзүлүп, Кыргызстандын коммерциялык банктарында сакталышы керек.

Документ 10 күндөн кийин күчүнө кирет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350069/
Кароо: 86
Басууга
Теги
Былтыр Кыргызстанда камсыздандыруу компаниялары 1,7 млн сомго келишим түзгөн
Кыргызстандын камсыздандыруу компанияларынын кирешеси 4,6 миллиард сомго жетти
Кыргызстанда ОСАГО камсыздандыруу полиси 1-сентябрына чейин берилет
1-июлдан тарта ОСАГО милдеттүү болот: Ал канча турат жана кайдан алуу керек?
Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Оштогу филиалы күнү-түнү иштеп жатат
Өлкөдө милдеттүү медициналык камсыздандыруу полистерин сатуунун көлөмү өсүүдө
Бишкекте ОСАГО камсыздандыруу полисин күнү-түнү ала аласыз
Кыргызстанда камсыздандыруу боюнча ислам принциптери пайда болот
Мамлекеттик камсыздандыруу уюму уставдык капиталын 150 миллион сомго көбөйтөт
Камсыздандыруу компанияда иштейсиңерби? Депутат Экономика министрлигин сындады
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
7-ноябрь, жума
14:05
Бишкекте мыйзамсыз жарнамаларга каршы дагы бир рейд жүргүзүлдү Бишкекте мыйзамсыз жарнамаларга каршы дагы бир рейд жүр...
13:38
Кыргызстан камсыздандыруу компаниялары үчүн капиталдык талаптарды жогорулатууда
13:11
Ош шаарында Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленди
11:37
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
11:24
Пайдалуу кеңеш: Тынч уйку үчүн кечки тамактануунун негизги принциптери