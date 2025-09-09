Былтыр Кыргызстанда камсыздандыруу компаниялары 1,7 млн сомго келишим түзгөн

2024-жылы Кыргызстанда камсыздандыруу компаниялары 1,7 миллион сомго келишим түзгөн. Бул 2020-жылга салыштырмалуу он эсеге көп. Мындай маалымат Улуттук статистикалык комитеттин материалдарында камтылган.
Анын ичинен 72 миң келишим (4,3 пайыз) саякаттарды камсыздандырууга туура келет.
Жылдын жыйынтыгында саякаттарды камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздандыруу суммасы 140,8 миллиард сомду түздү. Бул 2023-жылга салыштырмалуу 22,3 пайызга аз, бирок төрт жыл мурункудан 4,4 эсе көп.
Туризмди камсыздандыруу төгүмдөрүнөн түшкөн киреше 118,2 миллион сомду түздү, бул өткөн жылга салыштырмалуу 2 пайызга аз.
Туризм камсыздандыруунун жалпы суммасынын 7,5 пайызын жана бардык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 2,3 пайызын түздү. Ошол эле учурда 613 камсыздандыруу учуру катталып, ал үчүн туристтерге 28 миллион сом төлөндү.