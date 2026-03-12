«Социалдык келишим» программасына катышуу үчүн 1 миң 825 арыз түштү

11-мартка карата республика боюнча «Социалдык келишим» программасына катышуу үчүн 1 миң 825 арыз келип түштү. Бүгүнкү күнгө чейин 607 үй-бүлө менен социалдык келишимдерге кол койгон. Алардын эң көп саны — 341 долбоор айыл чарба тармагында. Эмгек министрлигинин маалыматы боюнча, арыздар дагы эле кабыл алынууда.
Аз камсыз болгон жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоого багытталган «Социалдык келишим» программасы 2022-жылдан бери Кыргызстандын Президентинин демилгеси менен ишке ашырылып келет.
Долбоордун төрт жылында өз бизнес демилгелерин ишке ашырган 48 миң 557 үй-бүлө менен социалдык келишимдерге кол коюлду. Долбоорлордун көпчүлүгү айыл чарбасында (73,3 пайыз), өндүрүштө (13,8 пайыз), соодада (6,7 пайыз) жана кызмат көрсөтүүдө (6,2 пайыз) турат.
Башында келишим боюнча социалдык жардамдын суммасы 100 миң сомду түзгөн, бирок 2025-жылдан баштап ал 150 миң сомго чейин көбөйтүлгөн. Социалдык келишимди алган алгачкы үй-бүлөлөрдүн ичинен 14 үй-бүлөнүн жылдык кирешеси 1 миллион сомдон ашкан.
Долбоордун катышуучуларынын 94,2 пайызы аялдар экени, алар негизинен айыл жерлеринде жашаары белгиленди. Программа кошумча 57 миңден ашык жумуш орундарын түздү.
2026-жылы республика боюнча 13 333 аз камсыз болгон жана муктаж үй-бүлө Социалдык келишим программасы боюнча ар бири 150 миң сомдон ала алышат.