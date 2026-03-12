11:03
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Кыргызча

«Социалдык келишим» программасына катышуу үчүн 1 миң 825 арыз түштү

11-мартка карата республика боюнча «Социалдык келишим» программасына катышуу үчүн 1 миң 825 арыз келип түштү. Бүгүнкү күнгө чейин 607 үй-бүлө менен социалдык келишимдерге кол койгон. Алардын эң көп саны — 341 долбоор айыл чарба тармагында. Эмгек министрлигинин маалыматы боюнча, арыздар дагы эле кабыл алынууда.

Аз камсыз болгон жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоого багытталган «Социалдык келишим» программасы 2022-жылдан бери Кыргызстандын Президентинин демилгеси менен ишке ашырылып келет.

Долбоордун төрт жылында өз бизнес демилгелерин ишке ашырган 48 миң 557 үй-бүлө менен социалдык келишимдерге кол коюлду. Долбоорлордун көпчүлүгү айыл чарбасында (73,3 пайыз), өндүрүштө (13,8 пайыз), соодада (6,7 пайыз) жана кызмат көрсөтүүдө (6,2 пайыз) турат.

Башында келишим боюнча социалдык жардамдын суммасы 100 миң сомду түзгөн, бирок 2025-жылдан баштап ал 150 миң сомго чейин көбөйтүлгөн. Социалдык келишимди алган алгачкы үй-бүлөлөрдүн ичинен 14 үй-бүлөнүн жылдык кирешеси 1 миллион сомдон ашкан.

Долбоордун катышуучуларынын 94,2 пайызы аялдар экени, алар негизинен айыл жерлеринде жашаары белгиленди. Программа кошумча 57 миңден ашык жумуш орундарын түздү.

2026-жылы республика боюнча 13 333 аз камсыз болгон жана муктаж үй-бүлө Социалдык келишим программасы боюнча ар бири 150 миң сомдон ала алышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365616/
Кароо: 74
Басууга
Теги
Садыр Жапаров Airbus менен Кыргызстандын авиациялык паркты кеңейтүүнү талкуулады
Кыргызстан эки «Airbus A321» учагын сатып алат. Минкаб келишимге кол койду
Быйыл социалдык келишим боюнча25 миңдей жаңы жумуш орундары түзүлдү
Балыкчыда өсүмдүктөрдүн карантини боюнча лаборатория куруу 350 миң доллар болот
Кыргызстан менен Ооганстан ортосунда 157 млн долларлык келишимдерге кол коюлду
Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан курулуш тармагында кызматташууга макулдашты
Египетте Газа тилкеси үчүн ок атышууну токтотуу декларациясына кол коюлду
Дональд Трамп: «Газадагы согушту токтотуу боюнча расмий келишимге кол коюлат»
«Талас жашыл чарба» ишканасынын жетекчиси кармалды. Тендерсиз эле келишим түзгөн
Акыйкатчы институту Баатыр энелерге 25 жаштан тарта жөлөк пул берүүнү сунуштайт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал&nbsp;тууралуу эмне белгилүү? Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал тууралуу эмне белгилүү?
12-март, бейшемби
10:30
ӨКМ: Кыргызстанда бир суткада 11 өрт кырсыгы катталды ӨКМ: Кыргызстанда бир суткада 11 өрт кырсыгы катталды
10:22
«Социалдык келишим» программасына катышуу үчүн 1 миң 825 арыз түштү
10:05
Ашуулардагы абал: чектөө жок, жолдорду тазалоо үзгүлтүксүз жүрүүдө
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу
09:29
«Кыргыз почтасы» филиалынын башкы бухгалтери акча уурдоо боюнча кармалды