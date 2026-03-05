Садыр Жапаров Airbus менен Кыргызстандын авиациялык паркты кеңейтүүнү талкуулады

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 5-мартта Airbus Europe компаниясынын президенти Йохан Пелиссье жана BBAM Leasing компаниясынын улук вице-президенти Морис Прендергаст менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.
Жолугушууда жаңы учактардын эсебинен авиациялык паркты кеңейтүү жана жарандык авиация тармагындагы өнөктөштүктү чыңдоо маселелери талкууланды.
Мамлекет башчысы Кыргызстан Airbus Europe компаниясы менен өз ара пайдалуу жана натыйжалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө маани берерине токтолуп, бүгүн кол коюлган келишим буга айкын далил экенин айтты.
«Биз муну өлкөбүздүн жарандык авиациясын өнүктүрүүгө, ташуулардын ишенимдүүлүгүн арттырууга, учуулардын коопсуздугун бекемдөөгө жана аба каттамдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө маанилүү салым катары жогору баалайбыз», — деди Садыр Жапаров жана ошондой эле ал бүгүнкү күндө өлкөнүн авиация тармагы динамикалуу өнүгүп жатканын белгиледи.
Бул контекстте ал аэропорт инфратүзүмдөрүн модернизациялоо, аймактык каттамдарды кеңейтүү жана авиация түзүмүн эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү жаатында ири иштер жүргүзүлгөнүн белгиледи. Эгер мурда толук кандуу 4 аэропорт иштесе, азыркы учурда бардык 11 аэропорт иштеп жатат, Жалал-Абад эл аралык аэропортунун курулушу уланууда.
Мындан тышкары, Кыргызстан авиациялык коопсуздук боюнча Европа биримдигинин «кара тизмесинен» чыгаруу процессинин акыркы баскычында турат. Садыр Жапаров акыркы аудит ушул айга пландалганын белгиледи.
Ушуга байланыштуу президент компаниялардын жетекчилерине бул багытта колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу сунушу менен кайрылды.
Өз кезегинде Airbus Europe компаниясынын президенти Йохан Пелиссье Кыргызстанда авиация тармагын өркүндөтүү боюнча жетишилген жыйынтыктарга жогору баа берип, тармакты модернизациялоо жана авиациялык коопсуздукту жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан ырааттуу иштерге токтолду.
Ал коммерциялык авиация чөйрөсүндө гана эмес, транспорт жана логистиканы кошо алганда, башка багыттар боюнча да узак мөөнөттүү негизде өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө кызыкдар экенин билдирди.
«Кыргызстан Евробиримдиктин аудитинин жыйынтыктоочу этабында турганы тууралуу кабарды кубануу менен кабыл алдык жана бул маселеде керектүү колдоо көрсөтүүгө даярбыз», — деди Йохан Пелиссье.
BBAM Leasing компаниясынын улук вице-президенти Морис Прендергаст Кыргызстан сатып алып жаткан учактар эл аралык стандарттарга толук жооп берерин белгилеп, компаниянын адистери жаңы учактардын операциялык системаларын жана техникалык өзгөчөлүктөрүн өздөштүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн өлкөгө келерин кошумчалады.
Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров, Airbus Europe компаниясынын президенти Йохан Пелиссье жана BBAM Leasing компаниясынын улук вице-президенти Морис Прендергаст мындан ары да өз ара пайдалуу жана жемиштүү кызматташтыкты улантууга даяр экендиктерин ырасташты.