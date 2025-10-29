09:43
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Кыргызча

Акжол Махмудовдун Москвадагы эл аралык турнирдеги атаандашы аныкталды

Кыргызстандык балбан Акжол Махмудовдун Поддубный лигасынын эл аралык турнириндеги атаандашы аныкталды. Бул тууралуу турнирдин сайтында жарыяланды.

Маалыматка ылайык, ал 8-ноябрда Москвада өтө турган онунчу Поддубный лигасынын турниринде (PWL-10) күч сынашат.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Акжол Махмудов менен Хайк Мнацаканян беттешет

Махмудов 82 килограмм салмактагылар арасында болгариялык Хайк Мнацаканян менен беттешет.

Болгариялык спортчу Дүйнөлүк жана Европа чемпионаттарынын эки жолку коло медалынын ээси.

Махмудов менен Мнацаканян буга чейин PWL турнирлеринде эки жолу күрөшкөн. Балбандар үч жолу беттешке чыгышкан. Алардын беттештеринин жалпы эсеби 2-1 Акжол Махмудовдун пайдасына чечилген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348898/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Кыргызстандык Нурзат Нуртаева UWW дүйнөлүк рейтингинде үчүнчү орунду ээледи
Айсулуу Тыныбекова Дүйнөлүк күрөш уюмунун спортчулар комиссиясынын мүчөсү болду
Кыргызстандык балбан Асан Жанышов дүйнө чемпионатында коло медаль утту
Кыргыз балбаны Асан Жанышов күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта коло медаль утту
Эркин Тентишев Күрөш федерациясынын президенти болуп шайланды
Дүйнө чемпионаты — U17: Кыргызстандык балбан Кутман Калбаев финалга чыкты
Бүгүн Польшада күрөш боюнча эл аралык турнир башталат
Олимпиада-2024. Кыргызстандык балбандар Түркиядагы турнирде жолдомо үчүн күрөшөт
Күрөш боюнча Азия чемпионаты. Кыргыз спортчулары эки коло алды
Кочкор районунда Айсулуу Тыныбекова атындагы спорт борбору ачылат
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
29-октябрь, шаршемби
09:26
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:13
Кыргызстан 2030-жылга чейин айыл чарба азыктарын экспорттоону эки эсеге көбөйтөт
09:00
Бүгүн Кыргызстанда Орусиянын маданият күндөрү башталат
08:30
Акжол Махмудовдун Москвадагы эл аралык турнирдеги атаандашы аныкталды
08:00
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө муздак суу токтотулат
28-октябрь, шейшемби
17:26
29-октябрга карата аба ырайы
17:16
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: спортчулардын парад кийимдерине сынак жарыяланды
16:40
Токмокто кардарларынын атынан насыя алган «элдик дарыгер» кармалды
15:15
УКМК Чүй облусундагы 226 гектар жерди мамлекетке кайтарды
15:05
Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты ачылды: эми алтын өлкөдө сакталат