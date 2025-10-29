Акжол Махмудовдун Москвадагы эл аралык турнирдеги атаандашы аныкталды

Кыргызстандык балбан Акжол Махмудовдун Поддубный лигасынын эл аралык турнириндеги атаандашы аныкталды. Бул тууралуу турнирдин сайтында жарыяланды.
Маалыматка ылайык, ал 8-ноябрда Москвада өтө турган онунчу Поддубный лигасынын турниринде (PWL-10) күч сынашат.
Махмудов 82 килограмм салмактагылар арасында болгариялык Хайк Мнацаканян менен беттешет.
Болгариялык спортчу Дүйнөлүк жана Европа чемпионаттарынын эки жолку коло медалынын ээси.
Махмудов менен Мнацаканян буга чейин PWL турнирлеринде эки жолу күрөшкөн. Балбандар үч жолу беттешке чыгышкан. Алардын беттештеринин жалпы эсеби 2-1 Акжол Махмудовдун пайдасына чечилген.