Кыргызча

Айсулуу Тыныбекова Дүйнөлүк күрөш уюмунун спортчулар комиссиясынын мүчөсү болду

Айсулуу Тыныбекова Бириккен күрөш дүйнөсү (UWW) спортчулар комиссиясынын мүчөсү болуп шайланды. Ал 2025-жылдан 2029-жылга чейин кызмат кылат. Бул дайындоону ал социалдык тармактарда жарыялады.

Айсулуу Тыныбекованын баракчасынан алынды
Фото Айсулуу Тыныбекованын баракчасынан алынды

UWW Атлеттер комиссиясы спортчулар менен UWW өкүлдөрүнүн ортосунда байланыш түзүүчү орган болуп саналат. Анын максаты — бардык стилдеги балбандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо.

Бул шайлоо Загребде дүйнө чемпионатынын алкагында өтүп, дээрлик 400 балбан добуш берди.

Комиссиянын курамына 9 спортчу кирди:

— Арсен Жулфалакян, (Аргентина)

— Юи Сусаки (Япония),

— Тамаш Лоринц (Венгрия),

— Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан),

— Хассан Яздани (Иран),

— Мария Преволараки (Греция),

— Абделлатиф Мохамед (Египет),

— Жессика Лаверс-Макбейн (Австралия),

— Николаас де Ланге (Түштүк Африка).

Федерация спортчулар комиссиясынын мүчөсү болуу чоң сыймык гана эмес, спортчулардын үнүн түздөн түз UWW бюросуна жана конгрессине жеткирүү мүмкүнчүлүгү экенин айтты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345017/
Кароо: 130
