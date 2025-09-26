Айсулуу Тыныбекова Дүйнөлүк күрөш уюмунун спортчулар комиссиясынын мүчөсү болду

Айсулуу Тыныбекова Бириккен күрөш дүйнөсү (UWW) спортчулар комиссиясынын мүчөсү болуп шайланды. Ал 2025-жылдан 2029-жылга чейин кызмат кылат. Бул дайындоону ал социалдык тармактарда жарыялады.
UWW Атлеттер комиссиясы спортчулар менен UWW өкүлдөрүнүн ортосунда байланыш түзүүчү орган болуп саналат. Анын максаты — бардык стилдеги балбандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо.
Бул шайлоо Загребде дүйнө чемпионатынын алкагында өтүп, дээрлик 400 балбан добуш берди.
Комиссиянын курамына 9 спортчу кирди:
— Арсен Жулфалакян, (Аргентина)
— Юи Сусаки (Япония),
— Тамаш Лоринц (Венгрия),
— Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан),
— Хассан Яздани (Иран),
— Мария Преволараки (Греция),
— Абделлатиф Мохамед (Египет),
— Жессика Лаверс-Макбейн (Австралия),
— Николаас де Ланге (Түштүк Африка).
Федерация спортчулар комиссиясынын мүчөсү болуу чоң сыймык гана эмес, спортчулардын үнүн түздөн түз UWW бюросуна жана конгрессине жеткирүү мүмкүнчүлүгү экенин айтты.