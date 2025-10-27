Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри жер алдамчылыгы үчүн камакка алынды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) муниципалдык жерди мыйзамсыз өткөрүп берүүгө байланыштуу Таш-Көмүр шаарынын мэринин эки кызматкери камакка алынганын жарыялады.
Маалыматка ылайык, Таш-Көмүр шаардык администрациясынын кызмат адамдары тарабынан Шамалдуу-Сай шаарында Теңдик айылында, Чуют-Сай айылында жана Ноокен районундагы Кызыл-Алма айылында жайгашкан муниципалдык жер тилкелерин (2024-жылга чейин Таш-Көмүр шаарынын курамында болгон) жакын туугандарынын жана байланышы бар адамдардын пайдасына жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп беришкенин, жасалма аукциондорду арзандатылган баада өткөрүү аркылуу, натыйжада муниципалдык бюджетке олуттуу зыян келтирилгенин аныктады.
Ошол эле учурда, темир жолдун боюндагы суу коргоо зонасында жана санитардык коргоо тилкесинде коммерциялык объектилер үчүн жер участокторун бөлүп берүү фактылары аныкталган.
Учурда бул мыйзамсыз аракеттерди жасоого башка кызмат адамдарынын катыштыгын аныктоого багытталган бир катар тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө.