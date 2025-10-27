11:22
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри жер алдамчылыгы үчүн камакка алынды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) муниципалдык жерди мыйзамсыз өткөрүп берүүгө байланыштуу Таш-Көмүр шаарынын мэринин эки кызматкери камакка алынганын жарыялады.

Маалыматка ылайык, Таш-Көмүр шаардык администрациясынын кызмат адамдары тарабынан Шамалдуу-Сай шаарында Теңдик айылында, Чуют-Сай айылында жана Ноокен районундагы Кызыл-Алма айылында жайгашкан муниципалдык жер тилкелерин (2024-жылга чейин Таш-Көмүр шаарынын курамында болгон) жакын туугандарынын жана байланышы бар адамдардын пайдасына жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп беришкенин, жасалма аукциондорду арзандатылган баада өткөрүү аркылуу, натыйжада муниципалдык бюджетке олуттуу зыян келтирилгенин аныктады.

Ошол эле учурда, темир жолдун боюндагы суу коргоо зонасында жана санитардык коргоо тилкесинде коммерциялык объектилер үчүн жер участокторун бөлүп берүү фактылары аныкталган.

Бул фактынын негизинде, 2025-жылдын 22-октябрында Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри К.Н.А. жана мэрияга караштуу муниципалдык менчик департаментинин директору К.У.А. кармалып, КР УКМКнын тергөө абагына киргизилди.

Учурда бул мыйзамсыз аракеттерди жасоого башка кызмат адамдарынын катыштыгын аныктоого багытталган бир катар тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348635/
Кароо: 32
Басууга
Теги
Алдамчылар эми курулуш министрлигинин кызматкерлери атынан акча талап кылышууда
Жасалма утуштар: УКМК мыйзамсыз лотерея уюштуруучуларын кармады
УКМК Кыргызстанда телефон алдамчылары көбөйүп жатканын эскертет
Алдамчылар Кыргызстандын президентинин сүрөтүн насыя боюнча жарнакта колдонууда
Бишкектин тургуну көзү ачыкка «сыйкырдуу кызматы» үчүн 100 миң доллар берген
Алдамчылар WhatsApp аркылуу Адылбек Касымалиевдин атынан билдирүү таратышууда
Чүй облусунда бир катар алдамчылык фактысына шектелген жаран кармалды
Өзүн К.Ташиевдин уулумун деп көрсөткөн. Алдамчылыкка шектелген жаран кармалды
Бишкекте бөтөн адамдардын 17 унаасын саткан алдамчы кармалды
Быйыл алдамчылыктан жарандарга 903 миллион сомдон ашык зыян келтирилген
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
Күйүүчү майдын баасы 15&nbsp;пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо Күйүүчү майдын баасы 15 пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо
27-октябрь, дүйшөмбү
11:15
Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри жер алдамчылыгы үчүн камакка алынды Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри жер алдамчылыгы үчүн камак...
10:47
Ала-Арча суу сактагычында таштандыларды чыгаруу иштери аяктады
10:40
Кыргызстанда соңку суткада 16 өрт кырсыгы катталды
10:07
Кеминде жылына 15 миң тоннага чейин тоок эти өндүрүлөт
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу