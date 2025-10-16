17-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 17-октябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +2 ... +7, күндүз +20 ... +25;
Талас жергесинде түнкүсүн −3 ... — 8, күндүз +14 ... +19;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7 ... +12, күндүз +22 ... +27 градус жылуу;
Ысык-Көлдө түнкүсүн +2 ... +7, күндүз +16 ... +21;
Нарын аймагында түнкүсүн −2 ... +3, күндүз +16 ... +21 градус болот.
Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн +3... +5, күндүз +22 ... +24 градуска жетет.