Кыргызча

Бишкекте түнкүсүн 4 градус суук болушу күтүлөт. 16-19-октябрга карата аба ырайы

Синоптиктердин айтымында, Бишкекте жекшемби күнү гана жаан жаашы мүмкүн.

16-октябрда ала булут каптап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4 градуска чейин төмөндөп, күндүз 22 градуска чейин жылуу болот.

17-октябрда күн ачык болот. Түнкүсүн 5 градуска, күндүз 24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө.

18-октябрда ала булут каптап турат, түнкүсүн 6 градуска, күндүз 21 градуска чейин жылуу болот.

19-октябрда күндүз жаан жаап, абанын температурасы 18 градуска чейин жылышы күтүлөт. Булут каптап турат, бирок түнкүсүн кургакчыл болуп, абанын температурасы 6 градус Цельсийге чейин төмөндөйт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347350/
Кароо: 80
Басууга
