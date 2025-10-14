18:42
Кыргызча

15-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 15-октябрда Кыргызстан боюнча жаан-чачын күтүлбөйт.

Абанын температурасы:

Чүй облусу

түнкүсүн +1...+6°С

күндүз +16...+21°С

Талас облусу

түнкүсүн 0...+5°С

күндүз +14...+19°С

Баткен облусу

түнкүсүн +8...+13°С

күндүз +22...+27°С

Ош, Жалал-Абад облустары

түнкүсүн +8...+13°С

күндүз +22...+27°С

Ысык-Көл облусу

түнкүсүн +2...+7°С

күндүз +14...+19°С

Нарын облусу

түнкүсүн +2...+7°С

күндүз +12...+17°С

Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түндө +4...+6°С, күндүзгү температура +17...+19°С.
