15-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 15-октябрда Кыргызстан боюнча жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусу
түнкүсүн +1...+6°С
күндүз +16...+21°С
Талас облусу
түнкүсүн 0...+5°С
күндүз +14...+19°С
Баткен облусу
түнкүсүн +8...+13°С
күндүз +22...+27°С
Ош, Жалал-Абад облустары
түнкүсүн +8...+13°С
күндүз +22...+27°С
Ысык-Көл облусу
түнкүсүн +2...+7°С
күндүз +14...+19°С
Нарын облусу
түнкүсүн +2...+7°С
күндүз +12...+17°С
Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түндө +4...+6°С, күндүзгү температура +17...+19°С.